Adalet Bakanı Gül, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde temaslarda ve incelemelerde bulundu. Gül, terör örgütü komutanlarından Mazlum Kobani'nin ABD'ye gitmesi durumunda tutuklanması gerektiğini ABD'li makamlara bildirildiğini söyledi.

Gül yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Barış Pınarı Harekatı'yla Türkiye meşru müdafaa hakkını kullandı. Ülkemize dışarıdan yöneltilen tüm terör saldırılarına karşı kaynağında kurutma operasyonu başlatıldı. Türkiye bir hukuk devletidir ve tüm adımlarını hukuk içinde atmaktadır. Sınırımızın öte tarafından yapılan tüm saldırılar, Adana Mutabakatı çerçevesinde de yapmış olduğu bir operasyondur. Asla ama asla bu operasyon Kürtlere yapılan bir operasyon değil, teröre karşı yapılan bir operasyondur. Gerçek olan bin yıldır bu coğrafyada etle tırnak gibi yaşadığımızdır. Kimse bu milleti bölemeyecek.

Bugün Akçakale'de vatandaşlarımızla hasbi hal etmek için geldik. Kamu görevlerine fedakarlıkları için teşekkür ediyoruz. ABD ve Rusya ile yapılan görüşmeler diplomatik başarı olarak tarihe geçmiştir. Türkiye diğer yandan algı operasyonlarına kadar da başarılı bir operasyon gerçekleştirmiştir.

Türkiye DEAŞ'la mücadelesini de sürdürmeye devam edecektir. 168 DEAŞ'lı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde, 1160 DEAŞ'lı da Türkiye'de tutukludur.

MAZLUM KOBANİ'NİN İADESİ

Bu terör elebaşıyla ilgili bir tutuklama kararı söz konusu ve kırmızı bültenle aranıyor. ABD de bu kırmızı bülten anlaşmasına dahildir. ABD'ye iletildi, bu kişiyle ilgili ABD'ye girmesi halinde yakalanıp Türkiye'ye iadesi gerekmektedir."

BAŞKAN ERDOĞAN: ABD ONU BİZE TESLİM ETMELİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mazlum denilen kod adlı kırmızı bültenle aranan terörist. Amerika'nın bu adamı bize teslim etmesi lazım. Adalet Bakanımız da zannediyorum bu arada yazışmaları yapacaklar, Mazlum kod adlı teröristi isteyecekler. ABD'nin vermesi lazım bize. Trump'ın mektubuna Mazlum'un mektubunu iliştirmesini kınıyorum. 13 Kasım'da ABD'ye giderken Trump'a mektubu da götüreceğim" dedi.