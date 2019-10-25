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  • Son Güncelleme: 25.10.2019 19:07

sözcülüğüne soyunan 29 Ekim konserini kaptı!

Hükümetin her icraatine karşı çıkıp sözcüsü gibi açıklamalarda bulunan şarkıcı çırpınmalarının karşılığını aldı. Özoğuz, 29 Ekim töreni için Ankara'daki konserde sahne alma şansını yakaladı.

CHP sözcülüğüne soyunan Özoğuz konseri kaptı!

Seçim döneminde yaptığı açıklamalarla adeta Sözcüsü gibi davranan, Türkiye'nin teröristlere yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na bile karşı çıkan şarkıcı , çırpınmalarının karşılığını aldı!

29 EKİM KONSERİNİ KAPTI
CHP'ye yakınlığıyla bilinen Gökhan Özoğuz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamarında Ankara'da konser vizesini aldı. Gelişmeyi CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı , sosyal medya hesabından duyurdu. Özoğuz'un konser için ne kadar ücret alacağı ise henüz bilinmiyor.



İMAMOĞLU DA ONU SEÇTİ
ile sık sık bir araya gelen "" İBB kutlamalarında da sahne alacak. İBB Başkanı İmamoğlu, 'Athena Gökhan'ın yanı sıra Şevval Sam'ın da İstanbullularla buluşacağını açıkladı.

İMAMOĞLU'NA "BUGÜNÜN ATATÜRK'ÜDÜR" DEMİŞTİ
Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz, İBB Başkanı İmamoğlu ile ilgili, "10 Kasım 1938'den bu yana ilk defa bir siyasi; duruşu, doğruluğu ve ileri görüşü ile Atatürk'ten sonraki sancağı eline almıştır! Dönemler şartlarına göre değerlendirilir! Benim için ilkelerini benimseyişi, edebi ve kucaklaması ile bugünün Atatürk'üdür kendisi!" demişti.


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&#246;k ök

bir ara namaz felan kılmıyor muydu bu kıl kuyruk

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evet0
hayır0
cevapla 25.10.2019 17:52
KARAKALEM KARAKALEM

YANDAŞLIĞIN VE YALAKALIĞIN NİRVANASINA VARMIŞ HERİF.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 25.10.2019 17:12
simit simit

SEN KUKLAYA DEĞİL KUKLACIYA BAK, BU ADAMLARA SÜREKLİ TELEVİZYON KANALLARINDA PROGRAM YAPTIRANLAR PATRONLAR VAR.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 25.10.2019 16:34
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