2020 yılı için yavaş yavaş geri sayım başlarken özellikle öğrenci ve çalışanlar 2020 yılında kaç gün resmi tatil var ve resmi tatiller hangi güne denk geliyor sorularını araştırıyor. 2020'nin ilk resmi tatili 1 Ocak çarşamba günü yılbaşı tatili olacak. Peki 2020 yılında 23 Nisan, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı tatili ne zaman olacak? Yılbaşı, herhangi bir takvime göre bir yılın bitimi ve yeni bir yılın başlangıcıdır. Yılbaşı gecesinden sonra içinde bulunulan yıl -özellikle ilk birkaç hafta boyunca- yeni yıl olarak betimlenir. Bununla birlikte Yılbaşı ve yeni yıl kavramları bazen yılbaşı gecesi anlamında da kullanılır. Dünyada en yaygın kullanılan takvim olan Gregoryen takvimini kullanan ülkelerde 1 Ocak yeni yılın ilk günüdür.

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