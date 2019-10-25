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  • Son Güncelleme: 25.10.2019 15:45

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2020 yılı yılbaşı için geri sayım başladı. Vatandaşlar ve tatil yapacak olanlar ! sorusunu sormaya devam ediyor. 2020 yılında öğrencilerin ve çalışanların yüzü gülecek. 2020 yılının ilk resmi tatili 1 Ocak Çarşamba günü yılbaşı tatili ile başlayacak. 2020 yılında Ramazan bayramı ise 24 Mayıs Pazar günü başlayacak. Kurban bayramı ise 31 Temmuz cuma günü başlayacak. Yılbaşı’nın Hıristiyan dünyasının bayram olarak kabul ettiği Noel’le alakası yoktur. Hristiyanlar arasında Noel kutlamaları Hz. İsa’nın doğum tarihi olarak kabul edilen 25 Aralık’ta başlar ve bir hafta devam eder.

31 aralık 2019 hangi güne denk geliyor!

2020 yılı için yavaş yavaş geri sayım başlarken özellikle öğrenci ve çalışanlar 2020 yılında kaç gün resmi tatil var ve resmi tatiller hangi güne denk geliyor sorularını araştırıyor. 2020'nin ilk resmi tatili 1 Ocak çarşamba günü yılbaşı tatili olacak. Peki 2020 yılında 23 Nisan, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı tatili ne zaman olacak? Yılbaşı, herhangi bir takvime göre bir yılın bitimi ve yeni bir yılın başlangıcıdır. Yılbaşı gecesinden sonra içinde bulunulan yıl -özellikle ilk birkaç hafta boyunca- yeni yıl olarak betimlenir. Bununla birlikte Yılbaşı ve yeni yıl kavramları bazen yılbaşı gecesi anlamında da kullanılır. Dünyada en yaygın kullanılan takvim olan Gregoryen takvimini kullanan ülkelerde 1 Ocak yeni yılın ilk günüdür.

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