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  • Son Güncelleme: 25.10.2019 14:27

Pazartesi , , ve kargo ! , noter, PTT ve kargo kaça kadar?

tatili geldi çattı. Binlerce vatandaş bir önceki gün yani Pazartesi günü , , ve kargo ni oldukça merak ediyor. Bayramın kutlanması sebebi ile de resmi kurumlarda belirlenen sürelerde çalışmaya ara verilmektedir. Peki lar, noterler, PTT Kargo, kargo şubeleri ve noterler 28 Ekim öğleden sonra tatil olacak mı? Özel sektörde çalışanlar ise yıllık izinlerinden 1 gün kullanarak toplam 4 gün tatil yapma şansına sahip olabilirler. 30 Ekim Çarşamba günü çalışanlar işe dönecek öğrenciler okullara dönecek. Resmi Gazete’de yapılan açıklamaya göre 1923 senesinde Cumhuriyetin ilan edilmesinden dolayı 29 Ekim tarihi Ulusal Bayram olarak kutlanır.

28 Ekim'de bankalar, noterler ve PTT’ler açık mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesi ile 28 Ekim tarihinde resmi kurumların icraata devam edip etmeyecekleri belirsiz konulardan biri olarak görülüyor. Peki 28 Ekim Pazartesi Resmi kurum ve daireler açık mı, banka ve noterler açık olacak mı? İşte 28 Ekim'de resmi kurumlar ile bankaların durumları hakkındaki tüm detaylar… Ülkemizdeki resmi tatillerden biri olan 29 Ekim, yönetmeliğe göre 28 Ekim öğleden sonra başlıyor. Yani 29 Ekim tatili 28 Ekim pazartesi saat 13.00'ten sonra başlayacak. Pazartesi günü yani 28 Ekim'de okullar öğleden sonra tatil olacak. Peki bankalar, noterler, PTT Kargo, kargo şubeleri ve noterler 28 Ekim öğleden sonra tatil olacak mı?

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HaberlerGüncel Haberleri28 Ekim Pazartesi banka, noter, PTT ve kargo çalışma saatleri! Banka, noter, PTT ve kargo kaça kadar?
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