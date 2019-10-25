29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesi ile 28 Ekim tarihinde resmi kurumların icraata devam edip etmeyecekleri belirsiz konulardan biri olarak görülüyor. Peki 28 Ekim Pazartesi Resmi kurum ve daireler açık mı, banka ve noterler açık olacak mı? İşte 28 Ekim'de resmi kurumlar ile bankaların durumları hakkındaki tüm detaylar… Ülkemizdeki resmi tatillerden biri olan 29 Ekim, yönetmeliğe göre 28 Ekim öğleden sonra başlıyor. Yani 29 Ekim tatili 28 Ekim pazartesi saat 13.00'ten sonra başlayacak. Pazartesi günü yani 28 Ekim'de okullar öğleden sonra tatil olacak. Peki bankalar, noterler, PTT Kargo, kargo şubeleri ve noterler 28 Ekim öğleden sonra tatil olacak mı?

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