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  • Son Güncelleme: 25.10.2019 14:43

Son dakika: Van'da etkisiz hale getirilen teröristin "’de" yer alan olduğu tespit edildi

Van'da 8-10 Ekim'de etkisiz hale getirilen teröristlerden 2'sinin turuncu kategorideki ve gri kategorideki Ali Yenice olduğu belirlendi.

Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanlığından, güvenlik güçlerince Van'da etkisiz hale getirilen 8 teröristten ikisinin turuncu ve gri kategoride aranan ve Ali Yenice olduğunun belirlendiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında 8-10 Ekim'de Van'ın Çatak ve Gürpınar ilçeleri kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin, terörden arananlarda 600 bin lira ödülle ""de yer alan sözde Kaymaklı-Ördekli alanı sorumlusu Argeş Çiya kod adlı Ferhat Bozkurt olduğu tespit edildi.

Aynı operasyonda etkisiz hale getirilen bir teröristin ise 300 bin lira ödülle gri listede aranan sözde Van cephesi Gürpınar-Çatak gücü sorumlusu Ali Miksi kod adlı Ali Yenice olduğu belirlendi.

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