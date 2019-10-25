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  • Son Güncelleme: 25.10.2019 14:45

İstannbul'da sokak ortasında dehşet!

’ta 2 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Bacağından vurularak yere yığılan adamı vuran şahıs olay yerinden koşarak uzaklaştı. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri, silahlı şahısları yakalama çalışması başlattı.

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