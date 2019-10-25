İstannbul'da sokak ortasında dehşet!

İstanbulEsenyurt’ta 2 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Bacağından vurularak yere yığılan adamı vuran şahıs olay yerinden koşarak uzaklaştı. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri, silahlı şahısları yakalama çalışması başlattı.
Olay, İstanbul Esenyurt'un Pınar Mahallesi 1280'inci sokağında meydana geldi.
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