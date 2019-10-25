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  • 25.10.2019 14:12
  • Son Güncelleme: 25.10.2019 14:12

Pazartesi günü tatil saat kaçta başlıyor? nedir?

Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kaldı. 2019 yılında Cumhuriyet'in 96. yıllı kutlanacak ve 29 Ekim resmi tatil olacak. Peki 29 Ekim tatili ne zaman başlar, pazartesi günü okullar yarım gün mü, öğleden sonra okul var mı? 28 Ekim pazartesi öğleden sonra tatil olacak. Çalışanlar ise 28 Ekim'de izin kullanıp 4 gün tatil yapabilecek. Büyük Millet Meclisi, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet yönetimini ilan etmesiyle birlikte, Cumhuriyet'in ilanı anısına her yıl 29 Ekim gününün Türkiye'de kutlanmasına karar verildi ve milli bayram olarak ilan edildi.

28 Ekim memur çalışma saatleri nedir?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yılını kutlayacağız.
Ülkemizdeki resmi tatillerden biri olan 29 Ekim, yönetmeliğe göre 28 Ekim öğleden sonra başlıyor. Yani 29 Ekim tatili 28 Ekim pazartesi saat 13.00'ten sonra başlayacak. Pazartesi günü yani 28 Ekim'de okullar öğleden sonra tatil olacak. Peki bankalar, noterler, PTT Kargo, kargo şubeleri 28 Ekim öğleden sonra tatil olacak mı? 28 Ekim memur çalışma saatleri nedir? Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

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