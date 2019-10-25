29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yılını kutlayacağız.

Ülkemizdeki resmi tatillerden biri olan 29 Ekim, yönetmeliğe göre 28 Ekim öğleden sonra başlıyor. Yani 29 Ekim tatili 28 Ekim pazartesi saat 13.00'ten sonra başlayacak. Pazartesi günü yani 28 Ekim'de okullar öğleden sonra tatil olacak. Peki bankalar, noterler, PTT Kargo, kargo şubeleri 28 Ekim öğleden sonra tatil olacak mı? 28 Ekim memur çalışma saatleri nedir? Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

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