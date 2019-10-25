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  • Son Güncelleme: 25.10.2019 14:05

Çarşamba MEB okullar olacak? 'de okullar yarım gün mü saat kaça kadar?

Bayramı tüm yurtta coşku ile kutlanacak. Cumhuriyet Bayramı 2019 yılında salı günü kutlanacak. 29 Ekim resmi tatiller içerisinde yer almaktadır. Ancak hafta sonu ile birlikte pazartesi gününü yıllık izin kullananlar toplamda 4 gün tatil yapabilecek. Öğrenciler ise cumartesi pazar tatil yaptıktan sonra günü yarım gün okula gidecek. Çarşamba günü çalışanlar işe dönecek öğrenciler okullara dönecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet yönetimini ilan etmesiyle birlikte, Cumhuriyet'in ilanı anısına her yıl 29 Ekim gününün Türkiye'de kutlanmasına karar verildi ve milli bayram olarak ilan edildi.

30 Ekim Çarşamba okullar tatil mi olacak?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu sene salı gününe denk geliyor. 28 Ekim pazartesi günü yarım gün olur mu, 29 Ekim tatili pazartesi ile birleşip okullar 4 gün tatil olur mu soruları ise merak konusu. Peki 30 Ekim Çarşamba günü okullar açık mı olacak? 28 Ekim Pazartesi gününün kamu çalışanlarına yarım gün idari izin olarak verilmesi halinde hafta sonu tatiliyle birlikte toplam tatil süresi 4 gün olacak. Böylece, 26-27-28-29 Ekim tarihlerinde tatil yapma imkanı ortaya çıkacak. Konuyla ilgili önümüzdeki günlerde resmi bir açıklama yapılması halinde haberimizin içerisinde duyurulacaktır.

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