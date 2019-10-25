29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu sene salı gününe denk geliyor. 28 Ekim pazartesi günü yarım gün olur mu, 29 Ekim tatili pazartesi ile birleşip okullar 4 gün tatil olur mu soruları ise merak konusu. Peki 30 Ekim Çarşamba günü okullar açık mı olacak? 28 Ekim Pazartesi gününün kamu çalışanlarına yarım gün idari izin olarak verilmesi halinde hafta sonu tatiliyle birlikte toplam tatil süresi 4 gün olacak. Böylece, 26-27-28-29 Ekim tarihlerinde tatil yapma imkanı ortaya çıkacak. Konuyla ilgili önümüzdeki günlerde resmi bir açıklama yapılması halinde haberimizin içerisinde duyurulacaktır.

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