Hainler tünellerini Vietnam taktiği ile yapmışlar!

Güvenlik kaynaklarına göre PKK'nın en büyük destekçisi ABD, 1960 ve 70'lerde hezimete uğradığı Vietnam'daki tünelleri örnek alarak bunu PKK eliyle Türkiye sınırında hayata geçirmek istedi. Hamas'ın tünel ağları yüzünden ağır darbeler alan İsrail de terör örgütüne kılavuzluk yaptı.

YARDIMSIZ MÜMKÜN DEĞİL

Yerin yer yer 10 metre altında, 3 metre yükseliğe 2 metre genişliğe sahip, adeta labirenti andıran, bazısı Türkiye sınırları içine kadar ulaşan, kenarları sert betonla kaplanan ve bazı yerlerde de çok katlı olarak inşa edilen tüneller Afrin'dekilerden çok farklı. Fransızların da teknik destek vermesiyle beton kalitesi artırılan ve nüfuz edici bombaya dayanıklı hale getirilen bu tünelleri, 2015 yılındaki hendek operasyonlarında görev alan ve şuan Suriye'de çalışma yürüten bir yetkili şöyle yorumluyor: "Suriye'deki tüneller eskisine göre daha kapsamlı. Bir terör örgütü dışarıdan yardım almadan kesinlikle böyle bir şey yapamaz."

İSTİHBARATSIZ OLMAZ

Sahayı iyi bilen emekli komutanlar da tünellerin istihbarat servislerinin yardımıyla yapıldığı konusunda hemfikir. Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, PKK/YPG'yi Türkiye'ye karşı savunmak için geliştirilen bu tünellerin planlamasına ABD'li Black Water şirketi elemanlarıyla İsrailli uzmanların yardım ettiğini kaydetti. Açık arazide terör örgütlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı savaşmasının mümkün olmadığını hatırlatan Pekin, "Türkiye bir yıldır bu harekâtı düzenleyeceğini söylüyor. Buna karşılık Amerikalılar ve İsrailliler de meskûn mahal çatışmalarında harekât planları kapsamında tünelleri açma, bunların hangi binalarla birleştirilmesi gerektiği gibi hususları belirliyor. PKK için yapılan bu tünellerin çizimi yabancılar tarafından yapıldığı gibi çimentosu, demiri, parası da dışarıdan geliyor" dedi.

ABD ORADA KAYBETMİŞTİ

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, PKK ve benzeri terör örgütlerinin bu tip tünelleri çok sık kullandığını belirten emekli Tuğgeneral Fahri Erenel, şunları söylüyor: "Vietnam Savaşı'nda ABD'ye karşı 30 yıl boyunca 250 kilometre uzunluğunda 3 katlı tüneller kazıldı. ABD'ye savaşı asıl kaybettiren bu tüneller oldu. Aynı şekilde bölgeye giden Fransızlar da bu tünellerden dolayı çok can kaybetti. ABD ve Fransa'nın kendisine uygulanan bu stratejiyi Türkiye'ye karşı PKK'ya uygulattığı kesindir. Fransız çimento devi Lafarge Afrin'de de ortaya çıkmıştı. Akıl ABD'den, çimento Fransa'dan, el birliğiyle bu tüneller yapılmıştır."