Akdeniz'de deprem! Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 06.54'te yerin 3.4 kilometre altında gerçekleşen deprem Muğla başta olmak üzere çevre illerden hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

SON DEPREMLER (25 EKİM)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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2019.10.25 06:54:50 36.4518 28.6990 3.4 -.- 3.5 3.4 AKDENIZ

2019.10.25 06:42:22 36.4342 28.7038 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ

2019.10.25 06:36:39 36.4692 28.7098 5.8 -.- 2.1 -.- AKDENIZ

2019.10.25 06:20:24 36.4275 28.6873 4.4 -.- 1.5 -.- AKDENIZ

2019.10.25 06:10:20 36.4788 28.6770 5.0 -.- 1.4 -.- AKDENIZ

2019.10.25 06:02:17 36.4493 28.6933 5.7 -.- 1.8 -.- AKDENIZ

2019.10.25 05:12:11 36.4775 28.6908 5.0 -.- 2.9 -.- AKDENIZ

2019.10.25 04:30:32 36.4518 28.7005 5.3 -.- 2.6 -.- AKDENIZ

2019.10.25 04:28:52 36.4432 28.7007 4.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ

2019.10.25 04:20:48 41.0327 39.8242 2.8 -.- 2.5 -.- PELITLI-(TRABZON)

2019.10.25 04:06:35 37.7110 29.5538 9.6 -.- 2.0 -.- INCELER-BOZKURT (DENIZLI)

2019.10.25 03:06:05 36.4780 28.7103 3.1 -.- 2.4 -.- AKDENIZ

2019.10.25 02:56:03 36.4713 28.6775 1.1 -.- 1.9 -.- AKDENIZ

2019.10.25 02:49:45 36.4582 28.7283 1.2 -.- 1.5 -.- AKDENIZ

2019.10.25 02:30:39 36.4558 28.6932 5.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ

2019.10.25 02:27:55 36.4578 28.7035 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

2019.10.25 02:11:53 36.3917 28.6922 5.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ

2019.10.25 01:53:52 36.4518 28.7178 7.4 -.- 1.6 -.- AKDENIZ

2019.10.25 01:49:27 36.5185 28.6815 8.8 -.- 1.4 -.- AKDENIZ

2019.10.25 01:35:10 36.4582 28.6933 2.3 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

2019.10.25 01:12:59 36.4650 28.6902 1.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ

2019.10.25 01:04:06 36.4527 28.6703 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ

2019.10.25 00:46:19 36.5153 28.6512 8.1 -.- 2.2 -.- AKDENIZ

2019.10.25 00:45:32 36.4883 28.6772 5.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ

2019.10.25 00:37:07 36.4542 28.6807 5.0 -.- 3.0 -.- AKDENIZ

2019.10.25 00:34:52 36.4937 28.6852 18.1 -.- 1.5 -.- AKDENIZ