Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 25.10.2019 07:13
  • Son Güncelleme: 25.10.2019 07:33

'den uyarısı! 7 ile sağanak geliyor! ? raporu

haberi... Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, Kahramanmaraş, Giresun, Trabzon, Malatya, Bitlis, Van ve Hakkari'de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin 2 ile 5 derece üzerinde seyredeceği aktarıldı. İşte 25 Ekim güncel hava durumu...

Meteoroloji uyardı! 7 ile sağanak geliyor...

Meteoroloji'den son dakika uyarısı.. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Kahramanmaraş, Giresun, Trabzon, Malatya, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği aktarıldı. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 25 Ekim il il hava durumu raporu...

Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceğini duyuran Meteoroloji, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis beklendiğini bildirdi.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin 2 ile 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İl il hava durumu raporu için diğer sayfaları ziyaret ediniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriMeteoroloji'den son dakika uyarısı! 7 ile sağanak geliyor! Bugün hava nasıl olacak? 25 Ekim hava durumu raporu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri