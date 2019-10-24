Meteoroloji'den son dakika uyarısı.. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Kahramanmaraş, Giresun, Trabzon, Malatya, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği aktarıldı. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 25 Ekim il il hava durumu raporu...

Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceğini duyuran Meteoroloji, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis beklendiğini bildirdi.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin 2 ile 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.