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  • Son Güncelleme: 23.10.2019 15:04

Rus ordusu Ayn el-Arab'a (Kobani) girdi! İşte ilk görüntüler!

Savunma Bakanlığı, polis konvoyunun Türkiye- sınırındaki Aynularab’a (Kobani) girdiğini bildirdi. Soçi’de varılan anlaşma kapsamında Fırat’ın doğusuna yönelik de adımlar atıldığı kaydedilen açıklamada, “Rus askeri polis konvoyu, Türkiye-Suriye sınırındaki Aynularab’a (Kobani) girdi." ifadesi kullanıldı.

Rus ordusu Ayn el-Arab'a girdi!

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ile Rusya Devlet Başkanı arasında 22 Ekim'de varılan anlaşmalar doğrultusundaki son gelişmelere dair bilgi verildi.

polis konvoyunun, 'nin kuzeydoğusunda doğru hareket etmeye başladığı belirtilen açıklamada, "Rus askeri polisi, Barış Pınarı Harekatı bölgesine komşu bölgelerde devriye gezerek Kürt güçlerin geri çekilmesine yardımcı olacak." ifadesi kullanıldı.

Soçi'de varılan anlaşma kapsamında Fırat'ın doğusuna yönelik de adımlar atıldığı kaydedilen açıklamada, "Rus askeri polis konvoyu, Türkiye-Suriye sınırındaki Aynularab'a (Kobani) girdi. Rus yetkililer, yerel yönetim temsilcileriyle bir araya gelerek görevlerin tamamlanmasına yönelik konuları ele aldılar." ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Anadolu Ajansı Editör Masası'nda, "Aynularab (Kobani) dahil, 'li teröristler Rusya ve rejim unsurları tarafından 30 kilometrenin altına gönderilecek, silahları da dahil buradan temizlenecek." demişti.

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