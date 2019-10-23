Erdoğan ve Putin'den 39 ayda 69 görüşme! Alınan kararlarla bölgenin kaderi nasıl değişti?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Barış Pınarı Harekâtı ve Suriye'nin kuzeydoğusunda Tel Abyad ile Resulayn arasındaki yaklaşık 100 kilometrelik alanın dışında kalan bölgede güvenli bölge kurulması konularını görüşmek üzere Soçi'de bir araya geldi. Bu, iki liderin 2019 yılı içerisinde gerçekleştirdiği altıncı başbaşa görüşme. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bu yana geçen yaklaşık 39 aylık süre içerisinde iki lider 24 kez yüz yüze; 45 defa da telefonda olmak üzere toplam 69 kere görüştü. Peki Erdoğan-Putin görüşmelerinde bugüne kadar hangi konular masadaydı? İki lider hangi kritik kararları aldı?
Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Barış Pınarı Harekâtı ve Suriye'nin kuzeydoğusunda Tel Abyad ile Resulayn arasındaki yaklaşık 100 kilometrelik alanın dışında kalan bölgede güvenli bölge kurulması konularını görüşmek üzere Soçi'de bir araya geldi.
Bu, iki liderin 2019 yılı içerisinde gerçekleştirdiği altıncı başbaşa görüşme. Liderler, bu yıl içerisinde yedi kez de telefonda görüşme yaptı.
Putin, özellikle 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından geçen üç yılı aşkın süre içerisinde Erdoğan'ın en fazla görüştüğü yabancı liderler arasında yer alıyor.
BBC Türkçe'nin resmi açıklamalardan derlediği verilere göre, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bu yana geçen yaklaşık 39 aylık süre içerisinde iki lider 24 kez yüz yüze; 45 defa da telefonda olmak üzere toplam 69 kere görüştü.
İki liderin bu süre zarfında yaptığı görüşmelerinin en önemli gündem maddesini Suriye oluşturuyor. Erdoğan ve Putin'in temaslarının ardından Halep, Doğu Guta ve İdlib gibi yerlerde silahlı grupların ellerindeki yerleri Suriye hükümetine bırakarak, çekilmesi, çatışmasızlık bölgelerinin oluşturulması ya da ateşkese yönelik sahaya birebir yansıyan önemli gelişmelerin olduğu görülüyor.