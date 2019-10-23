Erdoğan ve Putin'den 39 ayda 69 görüşme! Alınan kararlarla bölgenin kaderi nasıl değişti?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Barış Pınarı Harekâtı ve Suriye'nin kuzeydoğusunda Tel Abyad ile Resulayn arasındaki yaklaşık 100 kilometrelik alanın dışında kalan bölgede güvenli bölge kurulması konularını görüşmek üzere Soçi'de bir araya geldi. Bu, iki liderin 2019 yılı içerisinde gerçekleştirdiği altıncı başbaşa görüşme. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bu yana geçen yaklaşık 39 aylık süre içerisinde iki lider 24 kez yüz yüze; 45 defa da telefonda olmak üzere toplam 69 kere görüştü. Peki Erdoğan-Putin görüşmelerinde bugüne kadar hangi konular masadaydı? İki lider hangi kritik kararları aldı?

23.10.2019 09:22 - Son Güncelleme: 23.10.2019 09:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





