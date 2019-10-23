Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 23.10.2019 11:25
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 11:25

Uzmanlardan Marmara i için korkutan uyarı: tehlikesi var!

İstanbul'da Silivri açıklarında meydana gelen 5.8'lik sonrası uzmanlardan korkutan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nde görevli Doç. Dr. , Marmara'da oluşabilecek herhangi bir depremin ardından 'nde oluşabileceği uyarısında bulundu.

Uzmanlardan Marmara depremi için korkutan uyarı

Doç. Dr. , vatandaşların olası Marmara i için önlemlerini artırması gerektiğini belirtti.

Marmara'da yaşanacak bir depremin ardından 'nde de oluşabileceğini söyleyen Ulutaş, "Bir tsunami tehlikesi var Marmara'da. Eğer biz o tehlikeye karşı önlemler almazsak risk oluşturmuş oluyoruz. Dolayısıyla bu anlamda riski artırıp ya da azaltmak bizim elimizde. Marmara'da olası bir faylanma durumunda en kötü senaryoyu konuşacak olursak, biz doğrultu atımlı faylanmaların yaşanacağını düşünüyoruz.

Bir deprem oluşacak olursa, öyle , Şili, gibi değil orada yaşananlardan çok daha az tsunami dalgaları bekliyoruz. En kötü senaryolarımızda 1,5-2 metre yüksekliğinde bir tsunami dalgası bekliyoruz. Buradaki en önemli nokta, Marmara Denizi içerisinde oluşabilecek heyelanlardır. Bir depremin ardından bu heyelanlar tetiklenecek olursa, özellikle lokal bazda kıyılarımızda 3 ile 6 metre yüksekliğinde tsunami dalgaları görebiliriz. Ancak bu tüm Marmara bölgesinde değil, özellikle heyelanın oluştuğu alanlara yakın yerlerde 3 ile 6 metre yüksekliğinde bir tsunami dalgası görebiliriz. Bu anlamda Büyükçekmece, Yenikapı civarı, 'ya yakın yerlerde Çınarcık'ta bir risk olabilir, bu alanlarda önlemler almamız gerekiyor" dedi.

"OLUŞACAK 20 SANTİMLİK BİR DALGA BİLE BÜYÜK HASARLAR VERECEK"
Marmara Denizi'nde yaşanabilecek tsunami sonrasında dalga boylarının Japonya'daki gibi yüksek seviyelerde olmayacağını söyleyen Ergin Ulutaş, "Özellikle eğimin düşük olduğu yerlerde önlemler almamız lazım, eğer kıyılarda eğim düşükse dalgalar içeriye daha çok girebilir. Bu konuda Japonya'da yapılmış önemli bir çalışma var. Tsunami dalgalarını Japonya'daki gibi büyük dev dalgalar şeklinde düşünmememiz gerekiyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriUzmanlardan Marmara depremi için korkutan uyarı: Tsunami tehlikesi var!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri