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  • Son Güncelleme: 23.10.2019 12:14

açıkladı: Yeni harekat yapılacak mı?

Son dakika haberi... 'ndan yapılan açıklamada "Mutabakat çerçevesinde mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır." idadelerine yer verildi.

Bakanlık açıkladı: Yeni harekat yapılacak mı?

ndan, "Mutabakat çerçevesinde mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır." açıklaması yapıldı.

Açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı 9 Ekim tarihinden itibaren 130'u kadın 2 bin 330 vatandaşımız gönüllü askerlik için başvurmuştur. Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek, terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." denildi.

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