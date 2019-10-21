Frank Hoogerbeets'ten son dakika deprem uyarısı! Deprem kahini Türkiye için tarih verdi
Özellikle son dönemde konu deprem olunca akla gelen ilk isim, kendini yeni nesil deprem kahini olarak adlandıran Frank Hoogerbeets. Daha önce yaptığı deprem uyarılarıyla çok konuşulan ve tahminlerinin pek çoğu tutan Frank Hoogerbeets, Türkçe tweetler atmaya başlamıştı. Frank Hoogerbeets yine Türkiye'yi uyardı ve bu kez tarih verdi. İşte Frank Hoogerbeets'in işaret ettiği o tarih.
Türkiye ve çevresinde son dönemde artış gösteren depremler korkutuyor. Son olarak Van'da 4.0 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi. Akıllara ise dün dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets'in yaptığı açıklamalar geldi. Kuzey Anadolu fayı ve beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili uyarılarda bulunan uzman, korkutan deprem ile ilgili tarih de vermişti.
Frank Hoogerbeets şimdi de başka bir deprem için tarih verdi.
İSTANBUL DEPREMİNİN ARDINDAN TÜRKÇE PAYLAŞIMDA BULUNMUŞTU!
Hatırlanacağı üzere Silivri'de yaşanan 5.8 büyüklüğünde deprem İstanbulluları büyük paniğe sürüklemiş ve Türkiye'den binlerce kullanıcı ünlü deprem kâhinini soru yağmuruna tutmuştu. Hoogerbeets ise Türkçe tweet atarak açıklamalarda bulunmuştu.
Frank Hoogerbeets, kullanıcıların ısrarına kayıtsız kalamayarak dün Türkçe bir tweet attı. Hoogerbeets, Silivri depremine ilişkin, "Lütfen deprem yerlerini tahmin edebileceğimiz izlenimini edinmeyin. Yapamayız! Genel olarak gezegene uygulanan kritik zaman dilimlerini izole etme çabasıyla belirli gezegen geometrisine odaklanıyoruz, böylece deprem eğilimli bir bölgedeyseniz yüksek alarmda kalabilirsiniz." ifadelerini kullandı.
Daha sonra bir Türkçe tweet daha atan Hoogerbeets sakin olmaları konusunda vatandaşları uyardı. Son olarak önceki gün Ahaber'e çıkan ünlü deprem uzmanı beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili açıklamalarda bulunurken, Mart ayını işaret ederek korkutan deprem uyarısında bulundu. İşte Hoogerbeets'in o açıklamaları…
Frank Hoogerbeets, Anadolu fayı ve olası Marmara depremi ile ilgili uyarılarda bulunurken, Mart ayıyla ilgili tahminde bulundu. İşte Hoogerbeets'in o açıklamaları;
Mart'ın ilk haftasının gezegensel geometrisine bakılırsa yüksek ihtimalle dünyanın bir yerinde 6 veya 7 büyüklüğünde deprem olabilir. Bu deprem Mart'ın 3'ünde veya 4'ünde olacak.
Türkiye ile ilgili soruya da cevap veren deprem tahmincisi Hoogerbeets, 'Anadolu fay hattı var Türkiye'de de büyük bir deprem olabilir. Ama sık olmaz çünkü baskı Asya ve Akdeniz tarafından geliyor. Türkiye'de ne zaman olacağını tahmin etmek çok zor. Ama ne kadar uzun sürerse olasılık o kadar artar. 7 nokta büyüklüğünde deprem çok olası, Anadolu'da da olabilir İstanbul'a yakın civarlarda da' dedi.