Frank Hoogerbeets'ten son dakika deprem uyarısı! Deprem kahini Türkiye için tarih verdi

Türkiye ve çevresinde son dönemde artış gösteren depremler korkutuyor. Son olarak Van'da 4.0 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi. Akıllara ise dün dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets'in yaptığı açıklamalar geldi. Kuzey Anadolu fayı ve beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili uyarılarda bulunan uzman, korkutan deprem ile ilgili tarih de vermişti.

Frank Hoogerbeets şimdi de başka bir deprem için tarih verdi.