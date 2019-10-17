Marmara'nın kabusunun kırılma zamanı geldi! 7.2'lik deprem... Korkutan İstanbul depremi açıklaması...
İstanbul kısa süre içerisinde defalarca deprem ile sınandı. Özellikle Silivri'nin deprem ile imtihanı devam ediyor... İstanbul'u bekleyen ve kaçınılmaz olan büyük deprem için uzmanlar teyakkuzda. İstanbul'u uyaran uzmanlara bir yenisi daha eklendi. Prof. Dr Namık Çağatay, İstanbul'u 7.2'lik deprem konusunda uyardı. İşte o açıklamalar...
'STRES BİRİKMİŞ VAZİYETTE'
Milliyet'in haberine göre; Marmara Deniz tabanında jeodezi cihazlarından elde edilen 3-4 yıllık verileri yorumlayan Prof. Dr. Çağatay, "Aynı zamanda sismoloji veriler de kırılması beklenen orta sırt dediğimiz fay hattının kilitlendiğini gösteriyor. Bu sırttaki fay hattının iki tarafına yerleştirdiğimiz jeodetik sistem ise ses dalgaları ile birbirleriyle haberleşip sürekli aralarındaki mesafeyi ölçüyorlar. Veriler orta fayın hareket etmediği yani kilitlendiğini gösteriyor. Bu bizim için kötü bir haber. Stres birikmiş vaziyette. Orta segment, Boğazın açıklarından Silivri'ye kadar uzanıyor" dedi.
"5.8'lik son depremin fayın batı ucunda olması bizi endişelendiriyor. Silivri açıklarındaki son deprem, orta segmentin kırılma ihtimalinin arttığını gösteriyor. Süreci ve zamanı bilemiyoruz. Bugün de olabilir, 5 yıl sonra da. Umarım süreç uzar ve en azından hazırlıklarımızı tamamlarız. Orta Sırt fay segmenti 1766'dan bu yana kırılmamış bir fay hattı. Son büyük depremin üzerinden 250 yıl geçti. Fayın kırılma zamanı geldi. Kırılma yaklaşık 7.2 büyüklüğünde deprem üretir ve İstanbul'a etkisi de büyük olur.