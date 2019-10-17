Marmara'nın kabusunun kırılma zamanı geldi! 7.2'lik deprem... Korkutan İstanbul depremi açıklaması...

'STRES BİRİKMİŞ VAZİYETTE'

Milliyet'in haberine göre; Marmara Deniz tabanında jeodezi cihazlarından elde edilen 3-4 yıllık verileri yorumlayan Prof. Dr. Çağatay, "Aynı zamanda sismoloji veriler de kırılması beklenen orta sırt dediğimiz fay hattının kilitlendiğini gösteriyor. Bu sırttaki fay hattının iki tarafına yerleştirdiğimiz jeodetik sistem ise ses dalgaları ile birbirleriyle haberleşip sürekli aralarındaki mesafeyi ölçüyorlar. Veriler orta fayın hareket etmediği yani kilitlendiğini gösteriyor. Bu bizim için kötü bir haber. Stres birikmiş vaziyette. Orta segment, Boğazın açıklarından Silivri'ye kadar uzanıyor" dedi.