GaleriYaşam

Marmara'nın kabusunun kırılma zamanı geldi! 7.2'lik deprem... Korkutan İstanbul depremi açıklaması...

İstanbul kısa süre içerisinde defalarca deprem ile sınandı. Özellikle Silivri'nin deprem ile imtihanı devam ediyor... İstanbul'u bekleyen ve kaçınılmaz olan büyük deprem için uzmanlar teyakkuzda. İstanbul'u uyaran uzmanlara bir yenisi daha eklendi. Prof. Dr Namık Çağatay, İstanbul'u 7.2'lik deprem konusunda uyardı. İşte o açıklamalar...

17.10.2019 10:51 - Son Güncelleme: 17.10.2019 11:01
Marmara'nın kabusunun kırılma zamanı geldi! 7.2'lik deprem... Korkutan İstanbul depremi açıklaması...

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından, 1999 İzmit ve Düzce depremlerinin 20. yılı dolayısıyla düzenlenen uluslararası konferansa katılan isimlerden İTÜ Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr Namık Çağatay, açıklamalarda bulundu.

Marmara'nın kabusunun kırılma zamanı geldi! 7.2'lik deprem... Korkutan İstanbul depremi açıklaması...

'STRES BİRİKMİŞ VAZİYETTE'

Milliyet'in haberine göre; Marmara Deniz tabanında jeodezi cihazlarından elde edilen 3-4 yıllık verileri yorumlayan Prof. Dr. Çağatay, "Aynı zamanda sismoloji veriler de kırılması beklenen orta sırt dediğimiz fay hattının kilitlendiğini gösteriyor. Bu sırttaki fay hattının iki tarafına yerleştirdiğimiz jeodetik sistem ise ses dalgaları ile birbirleriyle haberleşip sürekli aralarındaki mesafeyi ölçüyorlar. Veriler orta fayın hareket etmediği yani kilitlendiğini gösteriyor. Bu bizim için kötü bir haber. Stres birikmiş vaziyette. Orta segment, Boğazın açıklarından Silivri'ye kadar uzanıyor" dedi.

Marmara'nın kabusunun kırılma zamanı geldi! 7.2'lik deprem... Korkutan İstanbul depremi açıklaması...

'ZAMANI GELDİ'

Prof. Dr. Çağatay, Silivri açıklarındaki 5.8'lik son depremin ardından ortaya çıkan tabloyu şöyle değerlendirdi:

Marmara'nın kabusunun kırılma zamanı geldi! 7.2'lik deprem... Korkutan İstanbul depremi açıklaması...

"5.8'lik son depremin fayın batı ucunda olması bizi endişelendiriyor. Silivri açıklarındaki son deprem, orta segmentin kırılma ihtimalinin arttığını gösteriyor. Süreci ve zamanı bilemiyoruz. Bugün de olabilir, 5 yıl sonra da. Umarım süreç uzar ve en azından hazırlıklarımızı tamamlarız. Orta Sırt fay segmenti 1766'dan bu yana kırılmamış bir fay hattı. Son büyük depremin üzerinden 250 yıl geçti. Fayın kırılma zamanı geldi. Kırılma yaklaşık 7.2 büyüklüğünde deprem üretir ve İstanbul'a etkisi de büyük olur.

Marmara'nın kabusunun kırılma zamanı geldi! 7.2'lik deprem... Korkutan İstanbul depremi açıklaması...

Fay, batıdan doğuya kırılırsa Adalar'ın önünden geçen fayı da tetikleyebilir. Bu durumda iki ayrı deprem yaşanabilir. Bu iki deprem birkaç saat veya ay içinde gerçekleşir. Silivri'den Adalar'a kadar hat 7.2, sonrasında tetikleme olursa 6.3'lük deprem meydana gelir.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Günlük burç yorumları – 17 Ekim 2019 Perşembe
Günlük burç yorumları – 17 Ekim 2019 Perşembe