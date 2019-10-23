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  • Son Güncelleme: 23.10.2019 23:03

'da ! Gözaltılar var...

'da düzenlenen nda 2 kişi gözaltına alındı. Taşköprü ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, bir evde 518 gram esrar, kurusıkı tabanca ve mermi ele geçirildi.

Kastamonu'da zehir tacirlerine operasyon!

'da düzenlenen nda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Taşköprü ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, bir evde 518 gram esrar, kurusıkı tabanca ve mermi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

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