Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Taşköprü ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, bir evde 518 gram esrar, kurusıkı tabanca ve mermi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.