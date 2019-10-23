Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Harekat alanı dışında herhangi bir operasyona ihtiyacımız yok." açıklamasında bulundu.
Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:
-Suriye ile sıcak temas olmamalı, Rusya elinden geleni yapar.
-Yaptırımlar konusunun gündemden kalkmasını istiyoruz.
-Elimize geçen 200 DEAŞ'lı var, uygun şekilde kontrol ediyoruz.
-F-35 konusunda ABD ile anlaşmazlıkların üstesinden geleceğiz.
-Türkiye, NATO'nun merkezi bir ülkesi, bir yere gittiği yok.
12 GÖZLEM NOKTASI
-Değerlendiriyoruz, sahadaki duruma göre sayı artıp azalabilir.
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