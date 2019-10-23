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  • Son Güncelleme: 23.10.2019 18:34

Bakan 'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Milli Savunma Bakanı , Reuters Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Akar, harekat alanı dışında herhangi bir operasyona ihtiyacımız yok diyerek,"Suriye ile sıcak temas olmamalı, Rusya elinden geleni yapar." dedi. Öte yandan ABD ile yaptırımların kalkması gerektiğine işaret ederek,"Yaptırımlar konusunun gündemden kalkmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Milli Savunma Bakanı , "Harekat alanı dışında herhangi bir operasyona ihtiyacımız yok." açıklamasında bulundu.

Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

-Suriye ile sıcak temas olmamalı, Rusya elinden geleni yapar.

-Yaptırımlar konusunun gündemden kalkmasını istiyoruz.

-Elimize geçen 200 DEAŞ'lı var, uygun şekilde kontrol ediyoruz.

-F-35 konusunda ABD ile anlaşmazlıkların üstesinden geleceğiz.

-Türkiye, NATO'nun merkezi bir ülkesi, bir yere gittiği yok.

12 GÖZLEM NOKTASI

-Değerlendiriyoruz, sahadaki duruma göre sayı artıp azalabilir.

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