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  • 23.10.2019 15:31
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 16:29

A Haber ekibi özel izinle girdi! İşte ’da son durum

A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak ve A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, özel izinle girdiği ’da son durumu izleyicilere aktardı. Teröristlerin ilçeden çekilirken çok sayıda binayı tahrip ettiği ve duvarlardaki mermi izleri dikkatlerden kaçmadı.

A Haber ekibi, terör örgütü /'dan Barış Pınarı Harekatı ile temizlenen şehir merkezine girdi. Şehir merkezindeki teröristlerin karargah olarak kullandığı belediye binasına Suriye Milli Ordusu () birlikleri tarafından Türk bayrağı asıldı. Rasulayn kent merkezinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve SMO birlikleri tarafından geniş güvenlik tedbirleri alındığı da görüldü.

MERMİ İZLERİ DİKKAT ÇEKTİ
'li teröristlerin çekildiği Resulayn'da binaların duvarlarındaki mermi izleri dikkat çekti. Teröristlerin ilçeden çekilirken çok sayıda binayı tahrip ettiği gözlerden kaçmadı.


MAYIN ARAMASI YAPILIYOR
Özel yayın sırasında Mehmetçiğin detektörle mayın araması yaptığı görüldü.

PATLAYICILAR İMHA EDİLDİ
Bu arada YPG'li teröristlerin ilçeye tuzakladığı 200 el yapımı patlayıcının imha edildiği belirtildi.

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