A Haber ekibi, terör örgütü PYD/PKK'dan Barış Pınarı Harekatı ile temizlenen Rasulayn şehir merkezine girdi. Şehir merkezindeki teröristlerin karargah olarak kullandığı belediye binasına Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri tarafından Türk bayrağı asıldı. Rasulayn kent merkezinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve SMO birlikleri tarafından geniş güvenlik tedbirleri alındığı da görüldü.

MERMİ İZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

YPG'li teröristlerin çekildiği Resulayn'da binaların duvarlarındaki mermi izleri dikkat çekti. Teröristlerin ilçeden çekilirken çok sayıda binayı tahrip ettiği gözlerden kaçmadı.



MAYIN ARAMASI YAPILIYOR

Özel yayın sırasında Mehmetçiğin detektörle mayın araması yaptığı görüldü.

PATLAYICILAR İMHA EDİLDİ

Bu arada YPG'li teröristlerin ilçeye tuzakladığı 200 el yapımı patlayıcının imha edildiği belirtildi.