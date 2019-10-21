Terör örgütü YPG/PKK'nın da omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adına açıklama yapan terörist Kino Gabriel, "Artık şehirde savaşçımız yok. Rasulayn kentinde bulunan birlikleri çektik. " dedi.

Pazar günü bazı YPG'li teröristleri taşıyan bir konvoy Rasulayn'dan ayrılmıştı. Bazı sivillerin de kentten ayrıldığı görülmüştü.

SURİYE MİLLİ ORDUSU: TAMAMEN ÇEKİLMEDİLER

Suriye Milli Ordusu Sözcüsü Yusuf Hamud ise SDG'nin Rasulayn'dan "tamamen çekilmediğini" söyledi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Pazar günü yapılan ise Barış Pınarı Harekatı'na ara verilmesinden bu yana, "55 araçlık konvoyun Rasulayn'a giriş yaptığı, 86 araçlık konvoyun Tel Tamir istikametinde çıkış yaptığı" belirtilmişti.

Türkiye'nin 9 Ekim'de Suriye'nin kuzeyinde ve Fırat Nehri'nin doğusunda başladığı Barış Pınarı Harekatı, Tel Abyad ve Rasulayn kentleri ve çevrelerindeki bölgelerde yoğunlaşmıştı. Harekatın 8. gününde, Ankara'da görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Türk heyeti ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlığındaki ABD heyeti, anlaşmaya varmıştı. Anlaşmaya göre, Türkiye 120 saatlik bir süre için operasyona ara verecek ve bu zaman diliminde YPG yaklaşık 32 kilometre derinliğinde oluşturulacak olan güvenli bölgenin gerisine çekilecek. Bu süre Salı günü doluyor. Çekilme tamamlandıktan sonra da Türkiye tamamen operasyonu durduracak, ABD de Başkan Donald Trump'ın imzasıyla yürürlüğe giren yaptırımları geri çekecek.

ERDOĞAN: 12 GÖZLEM NOKTASI KURULACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgenin denetimi için 12 gözlem noktası kurmayı planladığını açıklamıştı.