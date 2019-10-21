Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 21.10.2019 08:47
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 08:47

Bebek katili yine oyun peşinde! Resulayn'dan çekildik dediler ama...

’nin Fırat’ın doğusunda başlattığı ’nın ardından çekilmesi beklenen Terör örgütü /'nın da omurgasını oluşturduğu Demokratik Güçleri (), yine oyun peşinde. SDG Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Rasulayn kentinden çekildiklerini açıkladı. Ancak SMÖ bu açıklamayı yalanlayarak, "Tamamen çekilmediler" dedi.

Bebek katili YPG yine oyun peşinde!

Terör örgütü /'nın da omurgasını oluşturduğu Demokratik Güçleri () adına açıklama yapan terörist Kino Gabriel, "Artık şehirde savaşçımız yok. Rasulayn kentinde bulunan birlikleri çektik. " dedi.

Pazar günü bazı YPG'li teröristleri taşıyan bir konvoy Rasulayn'dan ayrılmıştı. Bazı sivillerin de kentten ayrıldığı görülmüştü.

SURİYE MİLLİ ORDUSU: TAMAMEN ÇEKİLMEDİLER

Suriye Milli Ordusu Sözcüsü Yusuf Hamud ise SDG'nin Rasulayn'dan "tamamen çekilmediğini" söyledi. 'ndan Pazar günü yapılan ise 'na ara verilmesinden bu yana, "55 araçlık konvoyun Rasulayn'a giriş yaptığı, 86 araçlık konvoyun Tel Tamir istikametinde çıkış yaptığı" belirtilmişti.

'nin 9 Ekim'de Suriye'nin kuzeyinde ve Fırat Nehri'nin doğusunda başladığı Barış Pınarı Harekatı, ve Rasulayn kentleri ve çevrelerindeki bölgelerde yoğunlaşmıştı. Harekatın 8. gününde, Ankara'da görüşen başkanlığındaki Türk heyeti ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlığındaki ABD heyeti, anlaşmaya varmıştı. Anlaşmaya göre, Türkiye 120 saatlik bir süre için operasyona ara verecek ve bu zaman diliminde YPG yaklaşık 32 kilometre derinliğinde oluşturulacak olan güvenli bölgenin gerisine çekilecek. Bu süre Salı günü doluyor. Çekilme tamamlandıktan sonra da Türkiye tamamen operasyonu durduracak, ABD de Başkan 'ın imzasıyla yürürlüğe giren yaptırımları geri çekecek.

ERDOĞAN: 12 GÖZLEM NOKTASI KURULACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgenin denetimi için 12 gözlem noktası kurmayı planladığını açıklamıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBebek katili YPG yine oyun peşinde! Resulayn'dan çekildik dediler ama...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri