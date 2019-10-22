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  • Son Güncelleme: 22.10.2019 17:09

Son dakika: 'li tutuklandı

Son dakika haberi... Eski Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında, terör soruşturması kapsamında tutuklama kararı çıktı.

HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı tutuklandı

İçişleri Bakanlığınca görevden alınan ve dün gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen eski Büyükşehir Belediye Başkanı , tutuklandı.

31 Mart yerel seçimlerinde 'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ve 19 Ağustos'ta İçişleri Bakanlığınca görevden alınan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında dün gözaltına alındı. Bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen Mızraklı, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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