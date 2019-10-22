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  • Son Güncelleme: 22.10.2019 16:32

'ndan Şili için seyahat uyarısı

, Şili'de yaşayan veya ülkeye olarak giden Türk vatandaşlarının, lar ve kitlesel eylemler nedeniyle dikkatli olması tavsiyesinde bulundu.

Dışişleri'nden o ülke çin seyahat uyarısı

, Şili'de yaşayan veya bu ülkeye olarak giden Türk vatandaşlarının, yaşanan lar ve kitlesel eylemlerden uzak durmaları ve bulundukları ortamda dikkatli olmaları tavsiyesinde bulundu.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan "Şili için seyahat uyarısı"nda ülkede yaşanan gelişmelerle bağlantılı olarak, başta başkent Santiago olmak üzere çeşitli şehirlerinde protesto gösterileri ve kitlesel eylemler düzenlendiği, her bölgenin şartları dikkate alınarak Şili makamlarınca olağanüstü hal uygulandığı ve bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği hatırlatıldı.

Seyahat uyarısında şunlar kaydedildi:

"Şili'de yaşayan veya bu ülkeye turist olarak gelmiş olan vatandaşlarımızın bu tür gösterilerden ve kalabalık gruplardan uzak durmaları, bulundukları ortamlarda dikkatli hareket etmeleri tavsiye olunmaktadır.

Özellikle Santiago Uluslararası Havaalanında sefer iptalleri nedeniyle yaşanan sorunlar ile şehir içi ve şehirler arası ulaşımda yaşanan sıkıntılar dikkate alınarak, önümüzdeki günler için Şili'ye seyahat planı yapan vatandaşlarımızın zorunlu bir sebep bulunmadığı takdirde bu planlarını gözden geçirmelerinde yarar görülmektedir. Vatandaşlarımızın Santiago Büyükelçiliğimizin sosyal medya hesaplarını yakından takip etmeleri yararlı olacaktır."

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