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  • 22.10.2019 17:04
  • Son Güncelleme: 22.10.2019 17:10

Erdoğan-Putin görüşmesinde dikkat çeken ayrıntı! Kırmızı dosyadan çıkardı

'de yaşanan son gelişmeleri görüşmek üzere Soçi'ye giden , Başkanı ile Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda görüştü. Erdoğan, görüşme sırasında haritasını kırmızı dosyasından çıkarıp masaya koydu.

Kritik görüşmede dikkat çeken detay!

Erdoğan ve Başkanı , Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda baş başa görüştü.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e teşekkürlerini ileterek, davetin bölgede kritik günlerin yaşandığı sürece fayda sağlayacağına inandığını söyledi.

"FAYDALI GÖRÜŞMELER OLDU"
Erdoğan, "Bu süreç öncesinde de yine bu konularla ilgili yaptığımız çok faydalı görüşmeler oldu. Tabii bu vesileyle gerek ikili görüşmeler gerek ikili ilişkiler bunları da ele alma fırsatını bulacağız. Bu vesileyle barışın çok daha güçlü bir şekilde ele alınmasına fırsat sağlayacak. Barış Pınarı Harekatı'na bu görüşmemizin çok ciddi fırsatlar sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

KIRMIZI DOSYADA HARİTA
Görüşmenin basına kapalı kısmında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı dosya içinde yanında götürdüğü, 'de kurulması planlanan haritasını masaya koydu.

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