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  • Son Güncelleme: 21.10.2019 09:08

'li isimlere terör operasyonu!

Terör soruşturması kapsamında, görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı ile Başkanı ve Başkanı gözaltına alındı.

HDP'li isimlere terör operasyonu!

'da 'li görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı ile Kayapınar ve başkanları gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından biri görevden alınan 3 HDP'li belediye başkanına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonda eski Başkanı , Başkanı ve Bismil Belediye Başkanı , gözaltına alındı.

Mızraklı'nın jandarmada, Yılmaz ve Ayaz'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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