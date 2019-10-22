Soçi'de 6 saatlik tarihi zirve! Başkan Erdoğan ve Rus lider Putin'in açıklama yapması bekleniyor

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Soçi'de gerçekleştirilen ve Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler, Barış Pınarı Harekatı'nın son durumu ve Türkiye ile ABD arasındaki mutabakatının konuşulduğu tarihi zirvede 6 saat geride kaldı. İki liderin zirve sonrası açıklama yapması bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Soçi'de gerçekleştirilen ve Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler, Barış Pınarı Harekatı'nın son durumu ve Türkiye ile ABD arasındaki mutabakatının konuşulduğu tarihi zirvede 5 saat geride kaldı. Zirvenin devam etmesiyle ilgili canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün,dedi.AYRINTILAR GELİYOR...