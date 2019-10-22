Soçi'de 6 saatlik tarihi zirve! Başkan Erdoğan ve Rus lider Putin'in açıklama yapması bekleniyor

AHaber CANLI YAYIN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Soçi'de gerçekleştirilen ve Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler, Barış Pınarı Harekatı'nın son durumu ve Türkiye ile ABD arasındaki mutabakatının konuşulduğu tarihi zirvede 6 saat geride kaldı. İki liderin zirve sonrası açıklama yapması bekleniyor.
GÖRÜŞMENİN UZAMASI BELLİ BİR SONUCA İŞARETTİR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Soçi'de gerçekleştirilen ve Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler, Barış Pınarı Harekatı'nın son durumu ve Türkiye ile ABD arasındaki mutabakatının konuşulduğu tarihi zirvede 5 saat geride kaldı. Zirvenin devam etmesiyle ilgili canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün,"Öncelikle şunu söyleyeyim bu kadar uzun süren görüşmelerden olumsuz bir netice çıktığını bugüne kadar ben görmedim. Yani işin uzaması aslında olumsuzluğa değil belli bir sonuca işarettir. Daha önce de ABD heyeti buraya geldiğinde hatırlayacaksınız o zaman da 5 saate yakın görüşmeler oldu ve neticesinde bir sonuç çıktı." dedi.
AYRINTILAR GELİYOR...
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