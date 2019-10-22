Son dakika: Soçi'de kritik zirve! Başkan Erdoğan ve Putin'den ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldi. Görüşme öncesi konuşan Erdoğan, "Bu görüşmenin Barış Pınarı Harekatı'na çok ciddi fırsatlar sunacağına inanıyorum" dedi. Görüşmenin ana gündem maddesi, Barış Pınarı Harekatı ve YPG'nin Suriye rejimine bıraktığı bölgeler olacak.







Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na, Washington ile varılan mutabakat çerçevesinde verilen 5 günlük aranın dolmasına saatler kala, Rusya'nın Soçi kentinde kritik bir görüşme gerçekleşiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de bir araya geldi.





PUTİN: SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİNE YARDIMCI OLACAK

Görüşme öncesi açıklama yapan Putin "Son yıllarda ilişkilerimizin geldiği seviyenin, bugün bölgemizdeki tüm sorunların çözülmesine yardımcı olacağına inanıyorum. Bölgedeki durumla ilgili çok değişik dinamikler var, bunun bilincindeyiz. İnanıyorum ki bu görüşme ve istişareler çok verimli olacak" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN BÖYLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Soçi Uluslararası Havalimanı'nda; Krasnodar Valisi Veniamin Kondratyev, Soçi Belediye Başkanı Aleksey Kopaygorodskiy ve Devlet Protokol Müdürü Igor Bogdanov, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Türkiye'nin Novorossisk Başkonsolosu Fırat Bayar, büyükelçilik ve başkonsolosluk personeli karşıladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rusya ziyaretinde; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak eşlik ediyor.