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  • Son Güncelleme: 22.10.2019 21:01

'ya bir darbe de 'da vuruldu! Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Terör örgütü 'ya bir darbe de 'da vuruldu. Van'ın Gürpınar ve Çatak ilçeleri kırsalında PKK/ terör örgütüne ait çok sayıda silah/mühimmat ve yaşam malzemesi olay yerinde imha edildi.

PKK'ya bir darbe de Van'da vuruldu!

'ın Gürpınar ilçesinde terör örgütü 'ya yönelik operasyonda ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, terör örgütünün sığınak/barınaklarının tespit edilmesi amacıyla Gürpınar ilçesine bağlı Bükeç Mahallesi kırsalı ile Çatak ilçesindeki Aruh Yaylası kırsalına operasyon düzenlendi.

"Kıran-Şehit GK Kerem Karakoç" adı verilen operasyonda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi imha edildi.

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