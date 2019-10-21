Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'nın işgal ettiği bölgelere yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekâtı'nda 12. gün geride kaldı. Barış Pınarı Harekatı'na 17 Ekim akşamı ABD ile yapılan mutabakat gereği 5 günlüğüne ara verildi. Anlaşmaya göre; Türkiye 120 saat boyunca (22 Ekim saat 20.00'ye kadar) hedeflenen noktalardan teröristlerin çekilmesini bekleyecek.
EVLERE MAYIN
Terör örgütü PKK anlaşmaya rağmen Resulayn bölgesinde tünellerden çıkarak taciz atışı yaptı. Tel Abyad'daki evine dönmek isteyen Ebu Ahmet, büyük bir şok yaşadı. Evinin avlusunda tuzaklanan mayının patlaması sonucu biri çocuk üç sivil yaralandı.
Patlamada kardeşi ve yeğeninin yaralandığını ifade eden Ebu Ahmet, hainlerin her yeri mayınladığını, bu nedenle insanların evlerine dönmeye korktuğunu belirtti.
SIRRIBERK ARSLAN
PKK'DA İNFAZLAR BAŞLADI
Van'da jandarma ekiplerince yapılan görüşmelerde gri kategoride aranan 2 PKK'lı terörist ikna edildi. Örgütten kaçarak teslim olan 2 terörist, örgütün çökme noktasına geldiğini belirtip, "Örgüt içinde işkence ve infazlar başladı" dedi.
'BUBİ'R TEMİZLİK
TSK ve SMO, teröristlerin tuzakladıkları mayın ve el yapımı patlayıcıları kontrollü şekilde imha etmeye başladı.
Şu ana kadar 100 bubi tuzağını imha eden Mehmetçik'e mayın arama köpekleri de destek veriyor.
'USA'YIN
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'nin kuzeyinde bulunan ABD askerlerinin Irak'a gideceğini belirtti. Çekilmenin birkaç hafta süreceğini hatırlatarak, "Terör örgütü DEAŞ ile mücadeleyi sürdürmek için bin asker Irak'ta görev yapacak. Askerlerimiz Irak'ın batısına yerleşecek" dedi. ABD Başkanı Donald Trump ise "Petrolü güvence altına aldık. Askerleri eve getiriyoruz" ifadesini kullandı.
YANNİS YAPTİNİS
Yunan polisi, göçmen otobüsünü kurşunladı. Kaza yapan araçta 2 kişi ölürken yaralanan 22 kişi, Meriç Nehri'ne bırakıldı
Edirne'nin Meriç İlçesi'nde yaralı halde bulunan 22 mülteci hastanelerde tedavi altına alındı. Mültecilerin Yunanistan hudut polisince yaralı şekilde zorla Türkiye'ye gönderildiği ileri sürüldü.
Tedavisi süren yaralılardan Abdülvahap Nasari dehşeti anlattı: "Otobüsle Yunanistan'a girmiştik. Şoför durmayınca Yunan polisi ateş etti, kaza yaptık. Sonra yaralı şekilde bizi bota bindirip Meriç Nehri'nden geri gönderdiler. Sonra bizi jandarma buldu. Hastanelere getirdi. 12 ve 63 yaşındaki iki kişi kazada öldü. Yola 45 kişi çıkmıştık. Sırbistan'a kadar anlaşmıştık, oradan da Almanya'ya gidecektik...
EVLERE MAYIN
Terör örgütü PKK anlaşmaya rağmen Resulayn bölgesinde tünellerden çıkarak taciz atışı yaptı. Tel Abyad'daki evine dönmek isteyen Ebu Ahmet, büyük bir şok yaşadı. Evinin avlusunda tuzaklanan mayının patlaması sonucu biri çocuk üç sivil yaralandı.
Patlamada kardeşi ve yeğeninin yaralandığını ifade eden Ebu Ahmet, hainlerin her yeri mayınladığını, bu nedenle insanların evlerine dönmeye korktuğunu belirtti.
SIRRIBERK ARSLAN
PKK'DA İNFAZLAR BAŞLADI
Van'da jandarma ekiplerince yapılan görüşmelerde gri kategoride aranan 2 PKK'lı terörist ikna edildi. Örgütten kaçarak teslim olan 2 terörist, örgütün çökme noktasına geldiğini belirtip, "Örgüt içinde işkence ve infazlar başladı" dedi.
'BUBİ'R TEMİZLİK
TSK ve SMO, teröristlerin tuzakladıkları mayın ve el yapımı patlayıcıları kontrollü şekilde imha etmeye başladı.
Şu ana kadar 100 bubi tuzağını imha eden Mehmetçik'e mayın arama köpekleri de destek veriyor.
'USA'YIN
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'nin kuzeyinde bulunan ABD askerlerinin Irak'a gideceğini belirtti. Çekilmenin birkaç hafta süreceğini hatırlatarak, "Terör örgütü DEAŞ ile mücadeleyi sürdürmek için bin asker Irak'ta görev yapacak. Askerlerimiz Irak'ın batısına yerleşecek" dedi. ABD Başkanı Donald Trump ise "Petrolü güvence altına aldık. Askerleri eve getiriyoruz" ifadesini kullandı.
YANNİS YAPTİNİS
Yunan polisi, göçmen otobüsünü kurşunladı. Kaza yapan araçta 2 kişi ölürken yaralanan 22 kişi, Meriç Nehri'ne bırakıldı
Edirne'nin Meriç İlçesi'nde yaralı halde bulunan 22 mülteci hastanelerde tedavi altına alındı. Mültecilerin Yunanistan hudut polisince yaralı şekilde zorla Türkiye'ye gönderildiği ileri sürüldü.
Tedavisi süren yaralılardan Abdülvahap Nasari dehşeti anlattı: "Otobüsle Yunanistan'a girmiştik. Şoför durmayınca Yunan polisi ateş etti, kaza yaptık. Sonra yaralı şekilde bizi bota bindirip Meriç Nehri'nden geri gönderdiler. Sonra bizi jandarma buldu. Hastanelere getirdi. 12 ve 63 yaşındaki iki kişi kazada öldü. Yola 45 kişi çıkmıştık. Sırbistan'a kadar anlaşmıştık, oradan da Almanya'ya gidecektik...
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