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  • 21.10.2019 17:03
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 17:10

Terör örgütü /, 'den yardım istedi: Trump'a baskı yapın

'yla köşeye sıkışan terör örgütü /'nın üst düzey bir sorumlusu 'den 'deki askerlerini çeken 'ye baskı yapmasını talep etti.

Terör örgütü YPG/PKK İsrail'den yardım istedi

'in Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberinde, adının açıklanmasını istemeyen /'nın sözde üst düzey bir yetkilisinin, "İsrail'in Başkanı 'a, güçlerini 'nin kuzeyinde tutması yönünde baskı yapması gerekir." şeklindeki sözlerine yer verildi.

İsrail'in ABD'ye baskı yapmasının önemini vurgulayan sözde yetkili, "Aksi halde, İsrail'in bize yardım etmek için yapabileceği hiçbir şey yok." dedi.

İsrail, 'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen 'na karşı çıkmıştı.

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