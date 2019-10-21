Türkiye ile ABD arasında, Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat ara verilerek YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekilmesi amacıyla sağlanan mutabakatta geri sayım sürüyor.

Bu kapsamda PKK/YPG'li teröristlerin geçişlerinde Türkiye açısından hiçbir sorun yaşanmazken, ABD askerleri terör gruplarının engellemesiyle karşılaşıyor.

ABD'Lİ ASKERLERİN YOLUNU KESTİLER

ABD Kuvvetleri'ne ait 3 konvoy, Semalke sınır kapısı üzerinden Irak'a geçiş yaparken, Terör örgütü PKK/YPG yandaşı bir grup, konvoyun yolunu kesti.

Konvoyun geçişini durdurmaya çalışan terör yandaşları, ellerindeki dövizlerle ABD askerlerinin gitmemesi için adeta yalvardı.

100 TIR GEÇTİ

Tüm engellemelere rağmen yaklaşık 100 tır ve araçtan oluşan ABD kuvvetleri konvoyu, Semalke üzerinden Irak'a geçiş yaptı.

YOLLAR ABD'Lİ MUHATAPLARLA KOORDİNE EDİLDİ

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, 17 Ekim 2019'da Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, TSK'nın PKK/YPG'li teröristlerin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasını yakından takip ettiğini, bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi emniyetle kullanılacak yolların ABD'li muhataplarla koordine edildiğini açıklamıştı.

Bakanlık, bu kapsamda yaklaşık 55 araçlık bir konvoyun Resulayn'a giriş yaptığını ve 86 araçlık bir konvoyun Tel Tamir istikametinde çıktığını duyurmuştu.