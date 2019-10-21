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  • 21.10.2019 10:23
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 10:23

Köşeye sıkışan 'li hainler konvoyunun önünü kesip çıkmayın diye yalvardı!

'nin güney sınırındaki terör tehdidine karşı başlattığı 'nda ağır darbe alan hain terör örgütü , bölgeden çekilen askerlerinin önünü kesti. Konvoyun geçişini durdurmaya çalışan bebek katilleri, ellerindeki lerle ABD askerlerinin gitmemesi için adeta yalvardı.

ile arasında, 'na 120 saat ara verilerek /'nın güvenli bölgeden çekilmesi amacıyla sağlanan mutabakatta geri sayım sürüyor.

Bu kapsamda PKK/YPG'li teröristlerin geçişlerinde Türkiye açısından hiçbir sorun yaşanmazken, ABD askerleri terör gruplarının engellemesiyle karşılaşıyor.

ABD'Lİ ASKERLERİN YOLUNU KESTİLER
ABD Kuvvetleri'ne ait 3 konvoy, Semalke sınır kapısı üzerinden 'a geçiş yaparken, Terör örgütü PKK/YPG yandaşı bir grup, konvoyun yolunu kesti.

Konvoyun geçişini durdurmaya çalışan terör yandaşları, ellerindeki lerle ABD askerlerinin gitmemesi için adeta yalvardı.

100 TIR GEÇTİ
Tüm engellemelere rağmen yaklaşık 100 tır ve araçtan oluşan ABD kuvvetleri konvoyu, Semalke üzerinden Irak'a geçiş yaptı.

YOLLAR ABD'Lİ MUHATAPLARLA KOORDİNE EDİLDİ
Öte yandan , 17 Ekim 2019'da Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, 'nın PKK/YPG'li teröristlerin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasını yakından takip ettiğini, bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi emniyetle kullanılacak yolların ABD'li muhataplarla koordine edildiğini açıklamıştı.

Bakanlık, bu kapsamda yaklaşık 55 araçlık bir konvoyun Resulayn'a giriş yaptığını ve 86 araçlık bir konvoyun Tel Tamir istikametinde çıktığını duyurmuştu.

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