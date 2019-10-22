DEAŞ'lı teröristler arasında Diyarbakır'daki HDP mitingine bombalı saldırı ile Suruç ve Ankara GAR'da canlı bomba eylemi yapmalarıyla Türkiye'nin gündemine gelen Adıyaman 'Dokumacılar' grubundan teröristlerle, Ankara Hacı Bayram ile Bingöl ve Konya gruplarından da teröristler bulunduğu kaydedildi. Terör ve istihbarat birimlerince sorgulanacak olan DEAŞ'lılar daha sonra adli makamlara sevk edilecek. Küçük yaştaki çocuklar ise sosyal hizmetler il müdürlüklerinin korumasına alındı. Yapılacak incelemelerin ardından çocukların Türkiye'deki birinci derecede akrabalarına verileceği öğrenildi.

MARE'DE REHABİLİTASYON

Hürriyet'in haberine göre PKK/YPG'nin serbest bıraktığı yabancı uyruklu DEAŞ'lılar ise Türkiye ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolünde bulunan Cerablus, Azez ve Afrin bölgelerindeki cezaevlerine nakledildi. Bu teröristlerin işledikleri suçlara göre 'kısa dönemli DEAŞ üyeleri', 'yoğun olarak çatışmaya giren DEAŞ'lı savaşçılar' ve 'sempati boyutunda kalanlar' olarak üç grubu ayrılarak yargılanmaları bekleniyor. Yabancı DEAŞ'lılar arasında Fransa, Belçika, Rusya, Özbekistan uyrukluların bulunduğu öğrenildi. Bunların kendi ülkelerine gönderilmeleri için de ilgili ülkelerle istihbari çalışmalar yapıldığı kaydedildi. Yabancı uyruklu DEAŞ'lıların çocukları ve çatışmalara katılmayan kadınlar ise Mare kasabasındaki rehabilitasyon merkezine gönderilecek.