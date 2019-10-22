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  • Son Güncelleme: 22.10.2019 09:39

178 ’lı ’ye getirildi! Sorguları başladı

’nin kuzeyinde /’nin çekilme süreci yakından takip edilirken, terör örgütü tarafından ve Resulayn’da serbest bırakılan terör örgütü ’lılarla ilgili çalışma yürütüyor. İlk etapta yakalanan 300’e yakın DEAŞ’lıdan Türk vatandaşı olan 178 kişi Türkiye’ye getirildi. Terör ve istihbarat birimlerince sorguya alınan DEAŞ’lılar arasında kadın ve çocuklar da bulunuyor.

Türkiye’ye getirildiler! Sorguları başladı

'lı teröristler arasında 'daki mitingine bombalı saldırı ile Suruç ve Ankara GAR'da canlı bomba eylemi yapmalarıyla 'nin gündemine gelen Adıyaman 'Dokumacılar' grubundan teröristlerle, Ankara Hacı Bayram ile Bingöl ve gruplarından da teröristler bulunduğu kaydedildi. Terör ve istihbarat birimlerince sorgulanacak olan DEAŞ'lılar daha sonra adli makamlara sevk edilecek. Küçük yaştaki çocuklar ise sosyal hizmetler il müdürlüklerinin korumasına alındı. Yapılacak incelemelerin ardından çocukların Türkiye'deki birinci derecede akrabalarına verileceği öğrenildi.

MARE'DE REHABİLİTASYON
Hürriyet'in haberine göre /'nin serbest bıraktığı DEAŞ'lılar ise Türkiye ile Özgür Ordusu () kontrolünde bulunan Cerablus, Azez ve Afrin bölgelerindeki cezaevlerine nakledildi. Bu teröristlerin işledikleri suçlara göre 'kısa dönemli DEAŞ üyeleri', 'yoğun olarak çatışmaya giren DEAŞ'lı savaşçılar' ve 'sempati boyutunda kalanlar' olarak üç grubu ayrılarak yargılanmaları bekleniyor. Yabancı DEAŞ'lılar arasında Fransa, Belçika, , Özbekistan uyrukluların bulunduğu öğrenildi. Bunların kendi ülkelerine gönderilmeleri için de ilgili ülkelerle istihbari çalışmalar yapıldığı kaydedildi. Yabancı uyruklu DEAŞ'lıların çocukları ve çatışmalara katılmayan kadınlar ise Mare kasabasındaki rehabilitasyon merkezine gönderilecek.

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