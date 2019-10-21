PKK'lıların iftiracısı Mike Pence'in papazı çıktı!

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı, ABD ile PKK birlikteliğini gün yüzüne çıkardı.

Dave Eubank isimli Amerikalı bir askerin, ordudan ayrıldıktan sonra Suriye'de PKK saflarına yer aldığı ve bu ismin Barış Pınarı Harekatı için çıkan kara propagandaların sahibi olduğu ortaya çıktı.

Aynı zamanda PKK işgalindeki Suriye topraklarında evanjelik kilisesi için misyonerlik faaliyetleri yürüten Amerikalı asker Dave Eubank, yaralı PKK'lıların tedavisini de üstlenmiş durumda.

DAVE EUBANK, TRUMP'IN YARDIMCISI MİKE PENCE'İN DE PAPAZI ÇIKTI!

Suriye topraklarında PKK ile faaliyetleri ortaya çıkan Dave Eubank için flaş bir iddia da ortaya atıldı.

Haber7'de yer alan habere göre, PKK saflarında yer alan Dave Eubank'ın, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in papazı olduğu iddia edildi.

19 Ağustos'ta PKK destekçisi misyoner Dave Eubank Washington'da Mike Pence ile bir araya geldiği ve toplantı sırasında yapılan ayinin papazlığını da Eubank'ın gerçekleştirdiği söylendi.