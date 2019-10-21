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  • 21.10.2019 12:01
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 12:01

'lıların iftiracısı 'in papazı çıktı!

'nin başlattığı devam ederken terör örgütü tarafından işgal edilen bölgelerde görev alan ve harekat sırasında Türkiye aleyhine propaganda yürüten 'li eski asker 'ın ABD Başkan Yardımcısı ile ilişkisi ortaya çıktı. Harekat hakkında kara propagandaların da sahibi olan destekçisi Dave Eeubank'ın Mike Pence ile yaptığı toplantı sonrasında gerçekleştirilen ayinde papazlık yaptığı iddia edildi.

PKK'lıların iftiracısı Mike Pence'in papazı çıktı!

'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı , ile birlikteliğini gün yüzüne çıkardı.

isimli Amerikalı bir askerin, ordudan ayrıldıktan sonra 'de PKK saflarına yer aldığı ve bu ismin Barış Pınarı Harekatı için çıkan kara propagandaların sahibi olduğu ortaya çıktı.

Aynı zamanda PKK işgalindeki Suriye topraklarında evanjelik kilisesi için misyonerlik faaliyetleri yürüten Amerikalı asker Dave Eubank, yaralı PKK'lıların tedavisini de üstlenmiş durumda.

DAVE EUBANK, TRUMP'IN YARDIMCISI MİKE PENCE'İN DE PAPAZI ÇIKTI!
Suriye topraklarında PKK ile faaliyetleri ortaya çıkan Dave Eubank için flaş bir iddia da ortaya atıldı.

Haber7'de yer alan habere göre, PKK saflarında yer alan Dave Eubank'ın, ABD Başkan Yardımcısı 'in papazı olduğu iddia edildi.

19 Ağustos'ta PKK destekçisi misyoner Dave Eubank Washington'da Mike Pence ile bir araya geldiği ve toplantı sırasında yapılan ayinin papazlığını da Eubank'ın gerçekleştirdiği söylendi.

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