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  • 21.10.2019 11:21
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 11:26

Kürtlerin temsilcisi olduğunu iddia eden terör örgütü /-, ’da Kürtleri öldürdü

Uluslararası arenada Kürt halkının temsilcisi olduğunu iddia eden fakat bölgede yarattığı terör ve kaosla Kürtler dahil birçok kişiye zulmeden terör örgütü /-’nin önceki gün ’dan çekilirken 7 sivil Kürt’ü öldürdüğü ortaya çıktı.

PKK/YPG-PYD, Kürtleri öldürdü

Londra'da yayınlanan El Arabi el Cedid gazetesi, terör örgütü /- 'nin bölgesinden çekilmeden önce 7 sivil Kürt'ü infaz ettiğini duyurdu.

Haberini yerel kaynaklara dayandıran El Arabi el Cedid gazetesi, katliamların Pazar günü gerçekleştiğini açıkladı. PKK/YPG- PYD tarafından öldürülen Kürtlerin isimlerini de gazete yayınladı.

El Arabi el Cedid gazetesi, PKK/YPG- PYD'nin Kürtleri, kendilerine hizmet etmedikleri ve Türk ordusuna karşı terör faaliyetlerine katılmayı reddettikleri için öldürdüğünü yazdı.

Haberde, barış yanlısı olan ve Milli Ordu'ya destek veren Kürtlerin terör örgütü PKK/YPG- PYD'nin hedefinde olduğunun altı çizildi.

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