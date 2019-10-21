Londra'da yayınlanan El Arabi el Cedid gazetesi, terör örgütü PKK/YPG- PYD'nin Resulayn bölgesinden çekilmeden önce 7 sivil Kürt'ü infaz ettiğini duyurdu.



Haberini yerel kaynaklara dayandıran El Arabi el Cedid gazetesi, katliamların Pazar günü gerçekleştiğini açıkladı. PKK/YPG- PYD tarafından öldürülen Kürtlerin isimlerini de gazete yayınladı.





El Arabi el Cedid gazetesi, PKK/YPG- PYD'nin Kürtleri, kendilerine hizmet etmedikleri ve Türk ordusuna karşı terör faaliyetlerine katılmayı reddettikleri için öldürdüğünü yazdı.



Haberde, barış yanlısı olan ve Milli Ordu'ya destek veren Kürtlerin terör örgütü PKK/YPG- PYD'nin hedefinde olduğunun altı çizildi.