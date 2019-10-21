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  • 21.10.2019 11:37
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 11:39

Askeri uzman : yalan haberlerle sempati kazanmaya çalışıyor

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Rus askeri uzmanlar, terör örgütü /-’nin asılsız iddialar ve yalan haberlerle sempati kazanmaya çalıştıklarını açıkladılar. Uzmanlar, ’nin kendi topraklarını koruması için PKK/YPG-PYD’yi dizginlemeye hakkının olduğu görüşünde de birleştiler.

YPG yalan haberlerle sempati kazanmaya çalışıyor

Rus Yayın Organı Federalnoe Agentstvo Novostey'e değerlendirmelerde bulunan askeri uzman , terör örgütü /- 'nin asılsız iddialar ve yalan haberlerle sempati kazanmaya çalıştığını açıkladı.

"TOPRAKLARINI KORUMAK TÜRKİYE'NİN HAKKI"
ile ABD arasındaki anlaşmasını terör örgütü PKK/YPG- PYD'nin ihlal ettiğini ifade eden Viktor Litovkin, "PKK/YPG-PYD , Türk topraklarına sürekli ateş açıyor, Türk ordusuna karşı sabotaj eylemlerini düzenliyor. Bu nedenle Türkiye'nin kendi topraklarını koruması için PKK/YPG-PYD'yi dizginleme hakkı var" dedi.



Viktor Litovkin, Suriye rejiminin, PKK/YPG-PYD üzerinden gündeme getirilen özerklik iddialarının da doğru olmadığını düşündüğünü belirtti. Litovkin, "Şam özerkliği göze alırsa ülkede sürekli askeri çatışmaların olacağını anlıyor" dedi.

"AMAÇ TÜRKİYE'YE BASKI UYGULAMAK"
Yazar ve siyasetçi Nikolay Starikov ise Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak çıkan yalan haberlerin Batı tarafından Türkiye'ye baskı uygulamak amacıyla kullanıldığının altını çizdi.

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