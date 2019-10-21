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  • Son Güncelleme: 21.10.2019 10:40

'den skandal karar! 'ın faaliyetleri durduruldu

() ı görevlisi , 'in geçici başkenti Aden ve çevre kentlerdeki faaliyetlerini durdurduklarını açıkladı.

BAE'den skandal 'Kızılay' kararı

i () Örgütü'nün, 'in geçici başkenti Aden'de faaliyetlerini durdurduğu bildirildi.

BAE Kızılayı görevlisi , sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, Aden ve çevre kentlerdeki faaliyetlerini durdurduklarını belirtti.

Yafii, bir sağlık kurumunun ayrılmasının bölgedeki hastaneler ve sağlık merkezlerinde büyük boşluk oluşturacağını ifade etti.

BAE, YEMEN'İN PARÇALANMASI İÇİN UĞRAŞIYOR
Arap koalisyonu ortaklarından BAE'ye bağlı birlikler Aden ve çevresinden çekilmeye başlarken, askeri kaynaklar, Aden'in batısında Bureyka kentindeki Arap koalisyon güçleri merkezinin kuvvetlerine teslim edileceğini kaydediyor.

destekli Husilere karşı mücadele etmesi beklenen BAE'nin, ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi ile ona bağlı güçleri desteklemesi ve Yemen'in bölünmesi yönünde adımlar atması Yemenli yetkililerin tepkisini çekmişti.

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