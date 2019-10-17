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  • Son Güncelleme: 17.10.2019 21:06

Son dakika: ABD Ayn El Arab'daki üslerini boşaltarak imha etti

ABD, - sınırında yer alan Ayn El Arab'daki (Kobani) tüm askeri üslerini boşaltarak, ikisini savaş uçaklarıyla imha etti. ABD ordusu, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından hemen önce Suriye'nin kuzeyindeki askerlerini çekmeye başlamıştı.

ABD üslerini boşaltarak imha etti!

Ayr El Arab'daki güvenilir kaynakların AA'ya verdiği bilgiye göre, ABD ordusu 'nin kuzeyinden çekilme süreci kapsamında, sınırında yer alan ilçedeki askerlerini de çekti.

Boşaltılan 4 üsten ikisi, kısa süre sonra ABD savaş uçaklarınca vurularak imha edildi.

ABD'nin 'te boşalttığı ancak imha etmediği üslerden birine Rus askeriyle polisi ve rejimi güçleri girmişti.

Ayrularab'taki Amerikan güçlerinin çekilmesinden sonra Suriye'nin kuzeyinde yalnızca Haseke'nin Rumeylan ilçesinde ABD askerleri kaldı. Ayrıca ülkenin doğusundaki Deyrizor ilinde de ABD üsleri bulunuyor.

ABD ordusu, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından hemen önce Suriye'nin kuzeyindeki askerlerini çekmeye başlamıştı.

ABD, 'la mücadele gerekçesiyle, YPG/'ya destek vermek için Suriye'nin Haseke, Rakka, Deyziyor, Münbiç ve bölgelerinde toplam 18 askeri nokta kurmuştu.

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