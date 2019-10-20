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  • Son Güncelleme: 20.10.2019 08:24

/'nin 'da kazdığı tüneller bir bir ortaya çıkıyor!

’nin güney sınırlarındaki terör tehdidine karşı başlattığı ile /’den temizlenen ’da örgüt üyelerinin kazdığı tünel ve hendekler bir bir ortaya çıkmaya başladı. Tel Abyad’ın doğusundaki tarlaların içinde başlayan ve uzunluğu 10 km’ye varan tüneller görenleri şaşırttı.

Tel Abyad'da 10 km'lik terör tüneli!

kapsamında /'den temizlenen 'da örgüt üyelerinin kazığı tünel ve hendekler de bir bir ortaya çıkmaya başladı. Tel Abyad'ın doğusunda bulunan tarlaların içinden başlayan ve uzunluğu 10 km'yi bulan tünel görenleri şaşkına çeviriyor. Yüzlerce giriş ve çıkışı bulunan tünel zinciri PKK/YPG'li teröristlerin elinde bulunan mahkum ve esirlere zorla kazdırılmış.

Tüneller şehrin doğusundan başlayarak sınırına ve Tel Abyad şehir merkezine kadar uzanıyor. Tel Abyad'da şehir merkezinde bulunan yüzlerce evin içini de tüneller kazılmış. Birçok örgüt üyesi ve militanın evini yerin altından birbirine bağlayan tüneller betonlarla güçlendirilmiş. Terör örgütü üyeleri kaçarken de tünellerin içi mayın ve el yapımı patlayıcılarla tuzaklamış. Hendek, tünel ve tahkimatlar birer birer imha edilmeye başladı.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Suriye Milli Ordusu bileşenlerinden Şam Cephesi komutanı Ebu Cemal, "İnsanları evlerinden kovup askeri karargah olarak kullanmışlar. Şehrin etrafını hendeklerle çevirmişler. Türk kardeşlerimizle birlikte mayın ve EYP temizliğine başladık. Teröristlerin kazdığı tüm hendek ve tünelleri de kapatacağız. Tel Abyadlıların evlerini temizleyeceğiz. Herkes rahat ve huzurlu bir şekilde yaşayacak" diye konuştu. (Sabah)

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