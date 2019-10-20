Fransız vekiller, Macron'dan Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulanması ve "Kürt müttefiklerine" yardım edilmesi için her türlü çabayı göstermesini istedi.

Euronews'ten Gizem Sade'nin haberine göre, Türkiye'nin NATO üyeliğinin askıya alınması için yapılan çağrıda, "Türk Ordusu'nun Suriye Kürtlerine yönelik saldırılarına ve Batı demokrasilerinin uluslararası hukuku ihlal eden ve zaten bu kadar çile çeken bölgeyi istikrarsızlaştıran bu istilacılık karşısında etkisiz kalmasına karşı derinden öfke duyuyoruz. Fransa ve Avrupa'yı acil harekete geçmeye ve gerekli tüm önlemleri almaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Le Figaro gazetesine göre Fransız vekiller alınması gereken başlıca önlemleri şu şekilde sıraladı:

"Türk saldırı savaşına derhal son verilmesi.";

"IŞİD barbarlığına karşı verdiğimiz ortak mücadelede ağır bedeller ödemiş Kürt müttefiklerimizi korumak.";

"Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne olası katılımı ile ilgili tüm müzakereleri durdurmak ve Ankara'ya yapılan tüm finansal yardımları kesmek.";

"Türkiye'ye Rusya'nın Kırım'ı ilhakı nedeniyle uygulanan ekonomik yaptırımların benzerlerini uygulamak.";

"Ortak güvenliğimizi tehlikeye sokan eylemleri nedeniyle Türkiye'nin NATO üyeliğinin askıya alınması sürecini başlatmak."

"NATO ÖLDÜ"

Öte yandan, eski Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand'ın danışmanlarından ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "akıl hocası" olarak bilinen Fransız Ekonomist Jacques Attali ise, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik Barış Pınarı Harekatı nedeniyle "NATO öldü, Avrupa olarak yalnızız" değerlendirmesinde bulundu.

Macron'un politikalarını geliştirirken etkilendiği uzmanlardan biri olan Ekonomist Attali, Türkiye'nin diğer NATO üyesi ülkelerin onayı olmadan Rus silahları alması ve bağımsız bir şekilde Suriye'ye karşı harekat başlatmasını gerekçe göstererek NATO'nun "öldüğü" yorumunu yaptı.

Euronews'ten Gizem Sade'nin haberine göre, Fransa Devlet Televizyonu France Info'da katıldığı bir programda konuşan Attali, "NATO üyesi bir güç olan Türkiye diğer üyelerin onayı olmadan Rus silahları alarak tamamen özgür bir şekilde savaşmaya karar verdiğine göre NATO öldü. Türkiye bunu gerçekleştirdi, kimse tepki göstermedi ve Amerika Birleşik Devletleri onu engellemek için hiçbir şey yapmadı" ifadelerini kullandı.

Attali konuşmasına, "Eğer NATO öldüyse ve Amerika Birleşik Devletleri artık bizi savunmuyorsa, Avrupalılara kendilerini korumak için birleşmekten başka yapacak bir şey kalmadı" şeklinde devam etti.