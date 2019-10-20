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  • Son Güncelleme: 20.10.2019 10:25

Son dakika: 'nın Muradiye ilçesinde korkutan | Son depremler

Son dakika haberi... 'nın Muradiye ilçesinde saat:09.53'te meydana geldi. 'dan yapılan açıklamada 4.0 depremin büyüklüğünün 4.0 olduğu bildirildi. İşte son depremler...

Van'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.53'te 'ın Muradiye ilçesinde 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

in 9,4 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

İŞTE SON DEPREMLER:

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