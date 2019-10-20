Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.53'te Van'ın Muradiye ilçesinde 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 9,4 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
İŞTE SON DEPREMLER:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.53'te Van'ın Muradiye ilçesinde 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 9,4 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
İŞTE SON DEPREMLER:
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