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  • Son Güncelleme: 16.10.2019 10:22

Başkan Erdoğan'dan Macron'a efsane kapak!

Başkan , Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile gerçekleştirdiği telefon konuşmasında Macron'un Akıncı'nın sözleri hakkındaki sorusuna, "'yi ne zamandır tanıyorsunuz?" diye cevap verdiğini açıkladı.

Başkan Erdoğan'dan Macron'a efsane kapak!

Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile gerçekleştirdiği telefon konuşması hakkında açıklamalarda bulundu.

Uçakta gazetecilerin Cumhurbaşkanı 'nın tepki çeken açıklamalarının hatırlatması üzerine Erdoğan, "Macron da 'KKTC Cumhurbaşkanı'nın harekat ile açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?' diye sordu. Ben de sordum 'Ne zamandan beri KKTC'yi tanıyorsunuz?" dediğini belirtti.

Erdoğan, "Mültecilere kapıları açarız dediniz. Kafanızda bir takvim ve kırmızı çizgi var mı. Şu olursa mülteciler için kapıları açarız kırmızı çizgimiz var mı?" sorusuna da "Şu anda konu masa üstünde. Hatta AB üyesi ülkelerin bazıları keşke kapıları açsanız dediler." cevabını verdi.

AKINCI NE DEMİŞTİ?
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlediği ile ilgili skandal açıklamalarda bulunmuştu.

Akıncı, harekat ile ilgili, "1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır" ifadelerini kullanmıştı.

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