Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, 0-0 biten Ankaragücü maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Ahmet Kavalcı, "Üzgünüm, çok üzgünüm. Bu yönetimin son maçıydı. Yarın seçim var. Önce yarınki seçim için adaylara başarılar diliyorum. İnşallah, kazanan Beşiktaş olacak. 3 adaya da başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"BİR ŞANSSIZLIKTIR GİDİYOR"

"Benim son maçımdı. Galibiyetle dönmek istiyorduk ama olmadı." diyerek sözlerini sürdüren Kavalcı, "Biraz da şanssızlık. Şans bizden yana değildi.

Oyuncular ellerinden geleni yaptılar. Yapacak bir şey yok. 1 haftadır seçim, takımın önüne geçti. Konsantrasyonları bozuldu.

Soruyorlar, kendi aralarında konuşuyorlar, bizimle konuşuyorlar, oluyor ama yapacak bir şey yok. Önümüzde daha çok maç var. Ben Beşiktaşımız'a başarılar diliyorum.

İnanıyorum. Sakatımız çok. Burak da sakatlandı. 5 sakat İstanbul'da kaldı. Bir şanssızlıktır gidiyor. Lig bittiği zaman bu takım, inşallah şampiyon olacaktır." dedi.

"TAKIMLA OTELDE VEDALAŞTIM"

Takımla vedalaşıp vedalaşmadığı yönündeki soruya Ahmet Kavalcı, "Vedayı otelde yemek yerken konuştum. Maçtan önce veya sonra, "Haydi Allah'a ısmarladık" olmaz.

Yemekte görüştük. Uçakla beraber gidiyoruz. Ben tamamen ayrılmıyorum. Gün geldiği zaman Ümraniye'ye giderim. Yine görüşürüz.

Biz hocamızla dostuz, arkadaşız. Takım burada, sakat çok. Onlar da düzelir inşallah. Daha çok maç var..Bu takım, en iyi şekilde lig sonunda ligi bitirecektir." cevabını verdi.

"BURAK YILMAZ İLE KONUŞTUM"

Maçın ikinci yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Burak Yılmaz'ın durumuyla ilgili gelen soruya Ahmet Kavalcı, "Burak'ın kendisiyle konuştum biraz önce. Adalesinde bir sakatlık var. Esas yarın belli olacak, MR'ı çekildikten sonra. "Yarın tam netleşecek" dedi, ne söylesek yanlış olur. Oynayıp oynamayacağı belli değil." yanıtını verdi ve sözlerini noktaladı.