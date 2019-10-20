Tarım Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş listesinden sonra market raflarında şimdi de son tüketim tarihi skandalı ortaya çıktı. Bazı gıda firmaları ve marketler, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri alıp, tarih yazan bölümleri aseton, kolonya ya da alkol yardımıyla silerek rafa yeniden koyuyor. Tarihleri tahrip edilen raf ömrü bitmiş ürünler vatandaşa yediriliyor.

Gıdadaki yeni skandal, bir internet sitesine yapılan tüketici şikâyetiyle ortaya çıktı. Şikâyette, bir market zincirinde satılan, Türkiye'nin en büyük süt ürünleri markalarından birinin kaşar peynirlerinin üzerindeki son kullanma tarihinin silinip, yeni bir tarihin yazıldığı belirtildi. Firma SABAH'a inceleme başlattığını açıkladı. Ancak konuyu araştırmak için biz de uluslararası zincir marketler ile indirimli ve semt marketlerini dolaştık.



TARİHİ GEÇMİŞ VE SİLİNMİŞ!

Rafa konulan birçok ürünün son kullanma tarihi geçmiş vaziyette... Bu ürünler, birçok markette tüketiciler fark edene kadar satılmaya devam ediyor. Ancak vatandaştan uyarı geldiğinde raftan indiriliyor. Bazı ürünlerde ise son kullanma tarihleri silinmiş olarak görülüyor. Bir kısım üründe ise hiçbir tarih yazmıyor.



ASETON VE KOLONYA

Marketlerde çalışanların itirafları ise tüyler ürpertici. Bir market çalışanı, "Marketlerde son kullanma tarihi geçen ürünler satılmadığı için kazanç düşürüyor. Zarar etmemek için market sorumlusu elimize kolonya tutuşturup tarihleri sildiriyor. Daha sonra da bu ürünler indirim günlerinde ya da promosyon olarak satılıyor" diyor.

İsmini vermek istemeyen bir sektör oyuncusu da "Bazı market ve bakkal sahipleriyle toptancılar, ellerinde bulunan ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin tarihlerini alkolle silip, yenisini yazarak satıyor. Kimi yoğurt firması, ürünlerinin son kullanım tarihlerini yoğurdun ambalajına değil, kapağına basıyor. Böylece, sadece kapak değiştirilerek ürünler yeniden rafa konuyor" açıklamasında bulunuyor.

Sadece gıdada değil kozmetikte de benzer durum yaşanıyor. Bir kozmetik mağazası çalışanı "Genellikle son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin son kullanma tarihinin yazılı olduğu kısmı asetonla siliyorlar. Ya yeni tarih ekleniyor ya da tarih olmadan rafta tutuluyor" diyor.



BASKINLARLA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Daha önce de bir Organize Sanayi Bölgesi'nde son kullanım tarihi birkaç yıl öncesine ait olan 150 bin adet ton balık konservesini temizleyip parlatan, ardından aseton ve tinerle son kullanma tarihlerini silen, dijital baskıyla bu konservelerin son kullanım tarihini güncelleyen, değiştirip piyasaya süren işletmeye baskın yapılmıştı. Yine İstanbul'da bir işyerine yapılan operasyonda son kullanma tarihleri değiştirilen ve sahte barkodla etiketlenen kek unu, domates çorbası, pişmiş fasulye, makarna, sos, mayonez, şampanya, balzamik sirke ile tarihleri silmeye yarayan bir cihaz ele geçirilmişti. Organize ekipler cihazın yurtdışından getirilen son kullanma tarihi geçmiş gıda ve ürünlerin üstüne yeni tarih basımı yapmak için kullanıldığı bilgisini vermişti. Cihazla birlikte 25 adet barkod etiket printer kartuşu, 4 rulo barkod etiketi, bir adet tarih yazma makinesi ve bu cihazlarla basılmış farklı firmalara ait muhtelif barkod çıktıları ile ürün kodları da ele geçirilmişti.



RAMAZAN KOLİLERİNDE BİLE VAR

Tüketici Dernekleri Federasyonu Başkanı Aziz Koçal, daha önce Ramazan kolilerinde de tespit ettikleri durumun sürekli tekrarlandığını, kısa yoldan para kazanma hırsının insanların canına mal olduğunu söyledi.

Zincirin hangi halkasının çürük olduğunu tespit için belediyelerin de denetim mekanizmasının içinde olması gerektiğini vurgulayan Koçal, "Bu işlemi yapan işletmelerin yöneticilerinin para cezası dışında TCK hükümleriyle yargılanması, bu tip işlemleri tekrarlayanların ticaretten men edilmesi gerekiyor" diye konuştu. Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner ise, "Açık bir hile var. Biz de bu yönde çok şikâyet alıyoruz ve tüketiciyi bakanlık hattına yönlendiriyoruz" dedi. Gıda Mühendisi Sedat Kuru ise özellikle zamanı geçmiş peynir ürünlerinin eritilerek yeniden benzer ürünlerin içerisinde kullanıldığını kaydetti.(Sabah)