Dönerde domuz eti, çikolatada ilaç var

ve dönere at, eşek, domuz eti, yoğurda jelatin, peynire nişasta, baharata boya, bala glikoz şurubu katılması gıda hilecilerinin duymaya alıştığımız sahtekarlıkları haline gelirken; dolandırıcılar artık canımıza kast edecek yöntemlere geçti. Gözünü kâr hırsı bürüyen hileciler sağlığımızla oynamayı normal sayarken; 7'den 70'e herkesin tükettiği çikolata ve gazoz gibi ürünlere kattığı ilaçlar ile kalp krizlerine kapı araladı.taklit veya tağşiş listesinde, çikolata ve gazozda kalp krizi geçirme riski ortaya çıkaranrastlandı.618 firmaya ait bin 211 parti üründe taklit ve tağşiş yapıldığını gösteren listede; 24'ü alkolsüz içecek, 17'si kahve ve bitki çayı, 31'i çikolata, 7'si enerji içeceği, 1'i pekmez ve 57'si bitkisel karışımlı macun olmak üzere 137 üründe cinsel gücü artıran ancak bir yandan da kalp krizi riskini yükselten ilaç içeriği tespit edildi.414 firma kırmızı ette, tavuk gibi başka hayvanların etini, sucuk ve kavurma gibi ürünlerde ise 44 firma at ve eşek etini kullanmış. 6 firma döner ve köfteye domuz eti katmış.aitbilgilere www.tarimorman.gov.tr/Duyuru/1071/Kamuoyuna-Duyuruluradresinden ulaşılabiliyor.Listede yeralan bazı markalar şöyle...: GinsengBuzzer, Jet Plus Rising Generation,Cor zivoll, Score, Full +Full Energy,Full+Full, 7/ 24 Love , Diblong Shot, 8HRS, Nitro Max Gold, Bruzzer.BAL: Fer, Diyar, Sevgibalı, Damlabacı,Bende, Beyazca, Balvital, Arıbey,Donello, Erzincan Süzme Çiçek Balı.Akdes Yöresel Ev Biberleri,Onur Bereket, Bahçeci Baharat.7/24 Love Unisex EnergyCoffee, Puma Coffee, AltınbaşakGold Tea, On On Tea, Brown Tea.YAĞ: Ayvalık Hasat, Hasyürek, BesinTek, Ada Ekol, Besya, Carrefour.High Power Energy, 7/24 Love Energy, By Hercules Plus, Ginseng Buzzer . ET VE ÜRÜNLERİ: Özdanacı, Hakimiyet, Mantima Eren Mantı, Hambaloğlu, Hafızoğlu, Hilkan Safir, Yiğitbey, Vol-Et, En-Sel Gıda, Çorbacı Yiğit, Almila Cafe, Mevsim Sucuk.Gıda üretiminde hile korkunç boyutlarda. Hileciye para değil hapis cezası verilmeli.Gıdada hile yapıp daha çok para kazanmak uğruna milletimizin sağlığı ile oynayanlar en ağır şekilde cezalandırılmalıdır.İnsan sağlığı büyük bir tehdit altında. Hilecilere para cezası yetmez, hapse girmeliler.Kanser ve şeker hastalıkları artarken gıda terörü estiren bu firmalara en ağır cezalar verilmeli.Ne yediğinizi biliyor musunuz? Farkında olmadan at, eşek, domuz yemiş olabilirsiniz.Yine yüzlerce gıda markasında hile bulundu. Para için kendi milletini zehirleyen bir toplumun geleceği nasıl olur?Ne günlere kaldık! Domuz etli ürünler üreten firma, domuz etine büyükbaş ve kanatlı eti karıştırıp hile yapmış.