Terörü bitirmek için başlayan, tüm dünyaya korku saldı. ABD heyeti, soluğu Ankara'da aldı.Kritik zirvenin ardından Türkiye , 5 gün içinde YPG 'nin çekilmesi ve mevzilerinin imhası için ABD ile anlaştı.

tarihi bir gün yaşandı. Başkan Erdoğan, önce ABD Başkan Yardımcısı Pence ile 1 saat 40 dakika başbaşa görüştü. Ardından ABD heyetiyle bir araya geldi. 2 saat 40 dakika süren zirvenin ardından açıklama yapıldı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Müzakerelerde Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık.YPG'nin ağır silahlarının toplanması, mevzilerin ve tahkimatlarının imha edilmesi hususlarında mutabakat sağladık. Biz operasyona ara verdiğimizde ABD tarafı yaptırım girişimlerini durduracak. 32 kilometrelik güvenli bölgenin kontrolü Türkiye'nin elinde olacak. Münbiç ve diğer bölgeleri Ruslarla görüşeceğiz" dedi. 13 maddelik Türkiye-ABD ortak bildirisinde de "Güvenli bölge, Türk askerinin kontrolünde olacaktır" denildi.ABD Başkanı Trump, "Dostum Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Kendisine minnettarım. Milyonlarca hayat kurtulacak" dedi. Erdoğan da cevap verdi: Terörü yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak.