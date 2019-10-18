Terörü bitirmek için başlayan Barış Pınarı Harekatı, tüm dünyaya korku saldı. ABD heyeti, soluğu Ankara'da aldı.
Kritik zirvenin ardından Türkiye, 5 gün içinde YPG'nin çekilmesi ve mevzilerinin imhası için ABD ile anlaştı.
ZAFER MASASI
Ankara'da tarihi bir gün yaşandı. Başkan Erdoğan, önce ABD Başkan Yardımcısı Pence ile 1 saat 40 dakika başbaşa görüştü. Ardından ABD heyetiyle bir araya geldi. 2 saat 40 dakika süren zirvenin ardından açıklama yapıldı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Müzakerelerde Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık. YPG'nin 120 saat içinde güvenli bölgeden çıkması için Barış Pınarı Operasyonu'na ara vereceğiz, durdurma değil. YPG'nin ağır silahlarının toplanması, mevzilerin ve tahkimatlarının imha edilmesi hususlarında mutabakat sağladık. Biz operasyona ara verdiğimizde ABD tarafı yaptırım girişimlerini durduracak. 32 kilometrelik güvenli bölgenin kontrolü Türkiye'nin elinde olacak. Münbiç ve diğer bölgeleri Ruslarla görüşeceğiz" dedi. 13 maddelik Türkiye-ABD ortak bildirisinde de "Güvenli bölge, Türk askerinin kontrolünde olacaktır" denildi.
ERDOĞAN'DAN TRUMP'A CEVAP
ABD Başkanı Trump, "Dostum Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Kendisine minnettarım. Milyonlarca hayat kurtulacak" dedi. Erdoğan da cevap verdi: Terörü yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak.
MİLLİ MÜCADELE: 9 GÜNDE 702 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nda da terörle mücadelesini yerli ve milli silahlarla gerçekleştiriyor. Yerli silah ve teçhizatla donatılan komandolar, harekat bölgesinde intikal, arazi arama ve tarama faaliyetleri ile teröristlere karşı mücadele ediyor. Makine Kimya Endüstrisi Silah Fabrikası'nda seri olarak üretilen ve bir kısmı TSK'ya teslim edilen keskin nişancı tüfeği KNT-76 ve Milli Piyade Tüfeği (MPT) terör unsurlarına karşı etkin şekilde kullanılıyor. MPT-55 ise yüksek atış kabiliyeti, hafif ve etkili bir silah olmasıyla da dikkati çekiyor. TSK'nın çelik yumruğu haline gelen M60T tankları, vurucu güç olarak ön planı çıkıyor. Türk mühendisleri ve işçileri tarafından üretilen, her türlü arazide hareket yeteneğine sahip olan Fırtına obüsleri de hareket halindeyken bile 30 saniyede atışa hazır hale geliyor.
TSK'nin çelik yumruğu haline gelen M60T tankları, harekatta TSK'nin vurucu gücü olma potansiyeli ile öne çıkıyor.
Yaklaşık 800 metre etkili menzile sahip tüfekte bulunan keskin nişancı dürbünü "Keskin", termal silah dürbünü "Bozkurt 675" ile refleks nişangah ve lazer işaretleyici de milli imkanlarla üretildi.
ABD'DE ÜSLERİNİ BOMBALADI
ABD, Türkiye sınırında yer alan Ayn El Arab'daki 4 askeri üssünü boşalttı. Üslerden ikisini ise savaş uçaklarıyla imha etti. Üslerden birine ise Rus askeri ile Esed rejimi güçleri girmişti.
KİMYASAL PKK!
PKK/YPG'li hainler, "Kimyasal saldırı" propagandasına başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Teröristler, kimyasal silah kullanıp suçu TSK'ya atmaya çalıştıkları yönünde bilgiler geliyor. Envanterimizde kimyasal silah yok" dedi.
YPG'liler arasında bulunan yabancı teröristler de bir bir etkisiz hale getiriliyor. Kanadalı kadın terörist, dün Resulayn'da SMO komandoları tarafından öldürüldü.
BİRLİK ZAMANI
Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in babası Recep Mermer, birlik ve beraberlik mesajı verdi. "Oğlum 2 yaşında bir rahatsızlık geçirdi. Vefat etti diye ağzına su verdik. Gözlerini açtı. Yıllar sonra bir trafik kazası geçirdi. İki kez ölümden döndü. Rabbim, şehitlik gibi onurlu bir makam için ömrünü uzun eylemiş. Çok şükür şehit babası olmakla şereflendik. Başımızı dik tutup vatanımızı böldürmeyeceğiz. Gün birlik ve beraberlik günü. Dualarımız, harekata katılan askerlerimizle" dedi.
Şehit Uzman Onbaşı Yunus Mermer
Şehit babası, "Başımızı dik tutup vatanı böldürmeyeceğiz" dedi.
HALİT TURAN
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.