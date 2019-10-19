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  • Son Güncelleme: 19.10.2019 16:14

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'deki 'nde önemli açıklamalar

Son dakika haberi... 'deki 'nde konuşan Başkan , "Hangi çılgın bize zincir vuracakmış? Soruyorum, terör örgütleri mi bize zincir vuracakmış, terör örgütleriyle koyun koyuna yatanlar mı bize zincir vuracakmış, ellerinde yüz binlerce masumun kanı olanlar mı bize zincir vuracakmış? Bunlar Türk milletini tanımıyorlar ama tanıyacaklar. Ya efendice tanıyacaklar ya da derslerini ala ala tanıyacaklar." dedi. Başkan Erdoğan, "Biz terör örgütü ile masaya oturacak kadar alçalmadık. Bir devlet terör örgütü ile masaya oturmaz." ifadelerini kullandı. ABD ile yapılan mutabakatla ilgili de açıklama yapan Erdoğan, "Olursa olur, olmazsa 120 saatin bittiği dakika kaldığımız yerden devam eder, teröristlerin başını ezmeyi sürdürürüz." diyerek net konuştu.

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Cumhurbaşkanı , 'deki nde konuşuyor.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

HANGİ ÇILGIN BİZE ZİNCİR VURACAKMIŞ?
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile Suriye'deki duruşumuzu ortaya koymuştuk. Baktık ki bize verilen sözler tutulmuyor. Yeniden kolları sıvadık. Bugün bir kez daha soruyorum: Hangi çılgın bize zincir vuracakmış? Terör örgütleri mi bize zincir vuracakmış Terör örgütleri ile koyun koyuna yatanlar mı bize zincir vuracakmış? Ellerinde masumların kanı olanlar mı bize zincir vuracakmış? Suriye'de öldürülen bir milyon sivili görmeyip de tepki gösterenler mi bize zincir vuracakmış? Türkiye yıllardır 4 milyon sığınmacıyı topraklarında barındırırken korkudan sınırlarının arkasına saklananlar mı bize zincir vuracakmış? Siyasi ekonomik olarak her gün istiskal edildikleri halde onurları şile mücadele etmeyi bilmeyenler mi bize zincir vuracakmış? Soruyorum, hangi alçak bize zincir vuracakmış? Bu riyakarlar bu terörist seviciler. Bu ödlekler mi bize zincir vuracakmış. Şaşarım akıllarına.

"TÜRK MİLLETİNİ YA EFENDİCE TANIYACAKLAR YA DA..."
Bunlar Türk milletini tanımıyorlar. Ama tanıyacaklar. Ya efendice tanıyacaklar ya da derslerini ala ala tanıyacaklar. Eninde sonunda bu milleti bu çelikten iradeyi tanıyacaklar.

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