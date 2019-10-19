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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'deki toplu açılış töreninde konuşuyor.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

HANGİ ÇILGIN BİZE ZİNCİR VURACAKMIŞ?

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile Suriye'deki duruşumuzu ortaya koymuştuk. Baktık ki bize verilen sözler tutulmuyor. Yeniden kolları sıvadık. Bugün bir kez daha soruyorum: Hangi çılgın bize zincir vuracakmış? Terör örgütleri mi bize zincir vuracakmış Terör örgütleri ile koyun koyuna yatanlar mı bize zincir vuracakmış? Ellerinde masumların kanı olanlar mı bize zincir vuracakmış? Suriye'de öldürülen bir milyon sivili görmeyip de tepki gösterenler mi bize zincir vuracakmış? Türkiye yıllardır 4 milyon sığınmacıyı topraklarında barındırırken korkudan sınırlarının arkasına saklananlar mı bize zincir vuracakmış? Siyasi ekonomik olarak her gün istiskal edildikleri halde onurları şile mücadele etmeyi bilmeyenler mi bize zincir vuracakmış? Soruyorum, hangi alçak bize zincir vuracakmış? Bu riyakarlar bu terörist seviciler. Bu ödlekler mi bize zincir vuracakmış. Şaşarım akıllarına.

"TÜRK MİLLETİNİ YA EFENDİCE TANIYACAKLAR YA DA..."

Bunlar Türk milletini tanımıyorlar. Ama tanıyacaklar. Ya efendice tanıyacaklar ya da derslerini ala ala tanıyacaklar. Eninde sonunda bu milleti bu çelikten iradeyi tanıyacaklar.