Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O'Brien ve beraberindeki heyeti Milli Savunma Bakanlığında kabul etmesinden sonra açıklamalarda bulundu.
İşte Bakan Akar'ın açıklamalarının satır başları:
- Terör örgütünün kimyasal silah kullanıp suçu Silahlı Kuvvetlerimize atmaya, bununla ilgili algı oluşturmaya çalışacağına dair bilgiler geliyor
- TSK'nın envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek.
- Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, aynı zamanda bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar, Aramiler, Yezidiler, Keldaniler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenliğine çok büyük önem atfediyoruz.
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