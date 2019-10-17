Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O'Brien ve beraberindeki heyeti Milli Savunma Bakanlığında kabul etmesinden sonra açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Akar'ın açıklamalarının satır başları:

- Terör örgütünün kimyasal silah kullanıp suçu Silahlı Kuvvetlerimize atmaya, bununla ilgili algı oluşturmaya çalışacağına dair bilgiler geliyor

- TSK'nın envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek.

- Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, aynı zamanda bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar, Aramiler, Yezidiler, Keldaniler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenliğine çok büyük önem atfediyoruz.



