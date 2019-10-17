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  • Son Güncelleme: 17.10.2019 12:51

Bakan Akar'dan terör örgütünün "" propagandasına yanıt

Bakan Akar: Terör örgütünün kullanıp suçu Silahlı Kuvvetlerimize atmaya, bununla ilgili algı oluşturmaya çalışacağına dair bilgiler geliyor. 'nın envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek.

Bakan Akar: TSK envanterinde kimyasal silah yok

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O'Brien ve beraberindeki heyeti Milli Savunma Bakanlığında kabul etmesinden sonra açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Akar'ın açıklamalarının satır başları:

- Terör örgütünün kullanıp suçu Silahlı Kuvvetlerimize atmaya, bununla ilgili algı oluşturmaya çalışacağına dair bilgiler geliyor

- 'nın envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek.

- Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, aynı zamanda bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar, Aramiler, Yezidiler, Keldaniler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenliğine çok büyük önem atfediyoruz.

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