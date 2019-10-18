Türkiye ve ABD arasındaki Suriye anlaşması doları düşürdü!

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabulünün ardından ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Rezidansında basın toplantısı düzenledi.

Pence, "ABD ve Türkiye Suriye'de anlaştı. YPG 120 saat içerisinde çekilecek. Başkan Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettardır" açıklamalarında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "PKK/YPG'nin 120 saat içinde çıkması için Barış Pınarı Operasyonuna ara vereceğiz, bu bir ateşkes değildir. Ancak terör unsurlarının çıkmasından sonra operasyonu durdurmamız söz konusu olacaktır" dedi.

Türkiye ile ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşması TL varlıklar üzerindeki baskıyı da ortadan kaldırdı.

Kararın ardından düşüşe geçen dolar/TL, yeni güne 5,77 TL seviyesinde başlarken, Euro/TL ise 6,46 seviyelerinde yer alıyor.