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  • Son Güncelleme: 18.10.2019 09:40

ve arasındaki anlaşması doları düşürdü!

Cumhurbaşkanlığı’nda kapalı gerçekleştirilen ve 2 saat 40 dakika süren heyetler arası görüşmelerin ardından ve ’nin anlaşmaya varması doları hızla düşürdü. Saat 20.00 civarında 5,91 seviyesinde bulunan kur, anlaşmanın hemen ardından yapılan açıklamalar sonrası 5,82'ye geriledi. Dolardaki düşüş yeni güne de sarktı. Dolar/TL, güne 5,77 TL seviyesinde başladı.

Türkiye ve ABD arasındaki Suriye anlaşması doları düşürdü!

Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tarafından kabulünün ardından ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Rezidansında basın toplantısı düzenledi.

Pence, "ABD ve 'de anlaştı. 120 saat içerisinde çekilecek. Başkan Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettardır" açıklamalarında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "/YPG'nin 120 saat içinde çıkması için Barış Pınarı Operasyonuna ara vereceğiz, bu bir ateşkes değildir. Ancak terör unsurlarının çıkmasından sonra operasyonu durdurmamız söz konusu olacaktır" dedi.

Türkiye ile ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşması TL varlıklar üzerindeki baskıyı da ortadan kaldırdı.

Kararın ardından düşüşe geçen dolar/TL, yeni güne 5,77 TL seviyesinde başlarken, Euro/TL ise 6,46 seviyelerinde yer alıyor.

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