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Nusaybin Belediyesi'ne Kaymakam Mehmet Balıkçılar görevlendirildi
Terör soruşturması sonucu tutuklanan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz'in yerine Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar görevlendirildi.
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