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  • Son Güncelleme: 18.10.2019 09:30

Belediyesi'ne Kaymakam Mehmet Balıkçılar görevlendirildi

Terör soruşturması sonucu tutuklanan 'li Belediye Başkanı Semire Nergiz'in yerine Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar görevlendirildi.

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