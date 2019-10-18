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  • 18.10.2019 09:16
  • Son Güncelleme: 18.10.2019 09:16

'da 23 düzensiz göçmen yakalandı

'ın Süleymanpaşa ilçesinde, yasa dışı yollarla çıkma hazırlığındaki 23 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından gönderildi. .

Hepsi Tekirdağ'da yakalandı! Tam 23 kişi...

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol denetimleri sırasında uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Kontrollerde, yasa dışı yollarla çıkma hazırlığındaki ve uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından gönderildi.

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